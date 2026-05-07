Colombres se afianza y la clasificación se comprime tras completarse los aplazados

Colombres refuerza su liderato tras imponerse también a La Cortina (4-2) en el partido pendiente, consolidando su regularidad. Cué, por su parte, aprovechó su encuentro aplazado para imponerse por 2-4 a Peñamellera Baja y mantenerse en la pelea por la cabeza.

En la jornada ordinaria, La Cortina había firmado uno de los resultados más amplios ante Bustio, mientras que Pancar cedía ante Colombres. Bustio también sumó en su compromiso frente a Herrerías y La Mazuga volvió a puntuar sin pasar del empate.

Resultados

Jornada 8

La Mazuga 3 – Peñamellera Baja 3

La Cortina 5 – Bustio 1

Herrerías 4 – Miguel Purón 2

Pancar 2 – Colombres 4

Descansó: Cué

Jornada 9

Bustio 4 – Herrerías 2

Miguel Purón 3 – La Mazuga 3

Peñamellera Baja 2 – Cué 4

Colombres 4 – La Cortina 2

Descansó: Pancar

Clasificación

Colombres 13 puntos

Cué 12

La Cortina 10

Bustio 10

Pancar 9

Peñamellera Baja 6

La Mazuga 5

Herrerías 5

Miguel Purón 2

Comienzo de la segunda vuelta

Jornada 10 (9 y 10 de mayo)

Bustio – La Mazuga

Peñamellera Baja – Pancar

Herrerías – La Cortina

Miguel Purón – Cué

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Descansa: Colombres