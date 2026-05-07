Campeonato de Liga de Asturias de bolo palma
Colombres se afianza y la clasificación se comprime tras completarse los aplazados
La primera vuelta ha quedado definitivamente cerrada tras la disputa de los encuentros aplazados, en una fase marcada por la igualdad y los constantes cambios en la zona alta.
LNE
Colombres refuerza su liderato tras imponerse también a La Cortina (4-2) en el partido pendiente, consolidando su regularidad. Cué, por su parte, aprovechó su encuentro aplazado para imponerse por 2-4 a Peñamellera Baja y mantenerse en la pelea por la cabeza.
En la jornada ordinaria, La Cortina había firmado uno de los resultados más amplios ante Bustio, mientras que Pancar cedía ante Colombres. Bustio también sumó en su compromiso frente a Herrerías y La Mazuga volvió a puntuar sin pasar del empate.
Resultados
Jornada 8
La Mazuga 3 – Peñamellera Baja 3
La Cortina 5 – Bustio 1
Herrerías 4 – Miguel Purón 2
Pancar 2 – Colombres 4
Descansó: Cué
Jornada 9
Bustio 4 – Herrerías 2
Miguel Purón 3 – La Mazuga 3
Peñamellera Baja 2 – Cué 4
Colombres 4 – La Cortina 2
Descansó: Pancar
Clasificación
Colombres 13 puntos
Cué 12
La Cortina 10
Bustio 10
Pancar 9
Peñamellera Baja 6
La Mazuga 5
Herrerías 5
Miguel Purón 2
Comienzo de la segunda vuelta
Jornada 10 (9 y 10 de mayo)
Bustio – La Mazuga
Peñamellera Baja – Pancar
Herrerías – La Cortina
Miguel Purón – Cué
Descansa: Colombres
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