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Flores para Santa María de la Asunción, en Cangas de Onís

Flores para la Asunción.

Flores para la Asunción. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Mayo es el mes de las flores, pero también el mes de la Virgen María. Por ello, decenas de devotos y feligreses, tanto niños como mayores, acudieron con flores a la misa del mediodía, este primer domingo de mayo, para depositarlas al pie de la imagen de Santa María de la Asunción, en la iglesia parroquial de Cangas de Onís, oficiada por el párroco Diego Macías Alonso y cantada por el coro de la citada parroquia.

Flores para la Asunción.

Flores para la Asunción. / J. M. Carbajal

Flores para la Asunción.

Flores para la Asunción. / J. M. Carbajal

Flores para la Asunción.

Flores para la Asunción. / J. M. Carbajal

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