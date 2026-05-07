Hernán Valladares presentó su nueva obra, "Dios y discípulo", en la Casa de Cultura de Infiesto

Hernán Valladares presentó su nueva obra, "Dios y discípulo", publicado por Ars Poetica, en la Casa de Cultura de Infiesto. Estuvo acompañado por José María Aladro, que interpreto varios temas a la guitarra y por integrantes de la Asociación de Escritores de Asturias.

Ocho años después de "Desde el abismo, versos inválidos" (Ars Poetica, 2018), el autor regresa con un texto atravesado por los grandes temas que no admiten escapatoria: vida y muerte como experiencia encarnada, el amor y la amistad como sostén, la memoria como patria, el cuerpo como herida y deseo, el tiempo como vértigo, la belleza como resistencia y la pregunta por el sentido y la trascendencia. Un libro que mira de frente el dolor y lo transforma en palabra, sin renunciar al humor como último gesto de dignidad.

Xuan Valladares y José María Aladro. / Cedida a LNE