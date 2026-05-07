El improvisado "cenicero" de El Puentón, en Cangas de Onís

De un tiempo a esta parte parece que la educación cívica brilla por su ausencia. Como ejemplo lo que ocurre en uno de los puntos neurálgicos de la ciudad de Cangas de Onís, concretamente en El Puentón, uno de los monumentos nacionales más fotografiados y filmados de la comunidad autónoma, donde se ha habilitado un improvisado "cenicero", a falta de una piedra de mampostería, petado de colillas, a la vista de los centenares de turistas y visitantes que se acercan a ese lugar para disfrutar del tradicional paseo por su espectacular canto rodado –por ciento, también con infinidad de restos de cigarrillos de tabaco desparramados y otro tipo de residuos–.

Colillas en el puente "romano". / J. M. Carbajal

Además, localizado, para mayor sonrojo, en una pequeña cavidad en la cumbre del mítico puente "romano" (en realidad es medieval, aunque probablemente construido sobre otro más antiguo), que une los concejos de Parres y Cangas de Onís, sobre el río Sella. Y, por si fuera poco, también con ausencia de varias piedras, quizás arrojadas al río o bien llevadas de recuerdo.