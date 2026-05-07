Un incendio calcina por completo un edificio de apartamentos turísticos en Ribadesella

Un incendio ha calcinado por completo un edificio de tres alturas destinado a apartamentos vacacionales situado en las inmediaciones del parque de La Atalaya, en Ribadesella. Los efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) lograron controlar las llamas pasadas las cuatro de la madrugada, aunque desde entonces los bomberos permanecen en el lugar realizando labores de saneamiento de la fachada y refrigeración del inmueble.

El aviso llegó al Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias a las 3.10 de esta madrugada. Quienes realizaron la llamada relataron que observaban una importante salida de humo y llamas procedentes del segundo piso del edificio, que cuenta con tres plantas. Se trata de unos apartamentos destinados a uso vacacional.

Llamas bajo control

La Sala 112 del SEPA activó entonces una dotación del parque de Bomberos de Llanes y, de forma paralela, movilizó un vehículo de altura desde el parque central de La Morgal. A estos efectivos se sumó otra dotación con una autobomba procedente del parque de Cangas de Onís. También se desplazó hasta el lugar para hacerse cargo del dispositivo el jefe de zona del Oriente.

Cuando los bomberos de Llanes llegaron al punto del incendio, el fuego ya se había desarrollado por completo. El mando de los efectivos informó a las 4.21 horas de que las llamas se encontraban bajo control. En ese momento, parte de las dotaciones recibieron la orden de retirarse y regresar a sus respectivas bases.

Edificio calcinado

Los bomberos que permanecen en el lugar están introduciendo espumógeno en el interior del inmueble, una técnica que permite bajar la temperatura de los materiales afectados y evita que el fuego pueda reproducirse. El edificio, tal y como confirman las primeras inspecciones, ha quedado completamente calcinado.

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El incidente fue puesto en conocimiento de la Guardia Civil, así como del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU). Estos últimos fueron informados únicamente a título informativo, ya que no consta que ninguna persona haya resultado afectada por el incendio. Las labores de refrigeración y saneamiento continúan en la zona, a la espera de que se complete el operativo y pueda determinarse el alcance exacto de los daños estructurales en el inmueble.