Javi López y Pedro Vázquez (Los Rápidos), triunfan en la Regata Jira al Embalse de Trasona (Corvera)
Segundos, en senior K-2, quedaron Walter Bouzán y Javier Sánchez (El Sella)
El sotobarqueño Javier López González y el parragués Pedro Vázquez Llenín (Los Rápidos-Jaire Aventura), resultaron vencedores absolutos, en senior K-2, de la Regata Jira al Embalse de Trasona (Corvera), dilucidada el pasado viernes, 1 de mayo, bajo organización del Club Náutico Ensidesa, en colaboración con el Ayuntamiento de Corvera y la Federación de Piragüismo del Principado. Invirtieron en los 5.000 metros del recorrido un tiempo de 18 minutos y 57 segundos.
Tras López y Vázquez, en segunda posición, quedaron el riosellano Walter Bouzán Sánchez formando barco de equipo en esta ocasión junto al cangués Javier Sánchez García (Club Piragüismo El Sella), a tan solo 1 segundo y 10 centésimas del barco de Los Rápidos. Completó el podio en la citada categoría el también parragués Milín Llamedo Álvarez que paleó en K-2, como equipo combinado, con el corverano Miguel Fernández Castañón, a 2 segundos y 64 centésimas de Javi y Pedro.
Cuartos clasificados resultaron Abel García Cimentada y Alberto Plaza Sagredo (Club Piraguas Sirio-La Llongar de Cangas de Onís), a poco más de 8 segundos de los campeones; en tanto, quintos, fueron el parragués Tomás Peruyero García y el cangués Luis Amado Pérez Blanco, como equipo combinado -palistas de diferentes clubes-; y sextos, Daniel Jesús y Guillermo Pérez García (Los Cuervos de Pravia).
Por otra parte, en categoría mujer senior K-2 la victoria se la apuntaron Sara Pidal Barreñada y Paula López Mieres (Club Piraguas Villaviciosa-El Gaitero); mientras, en hombres senior C-2 se impusieron Alejandro Heres Araujo y Josep Busto Fraile (Los Gorilas de Candás).
En hombres sub-23 K-2, ganaron Guillermo Álvarez Sánchez-Cima y Diego Lago Álvarez (Los Gorilas de Candás), por delante de Pedro García Pando y David Olivares Alonso (Club Piragüismo El Sella de Ribadesella). Terceros serían Pablo Rosco García y Miguel Fernández Suárez (Club Piragüismo El Sella).
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