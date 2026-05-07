Mejoras en el pavimento de La Carreterona, en Cangas de Onís

Operarios de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Cangas de Onís procedieron ayer y hoy, jueves, a la sustitución de los adoquines deteriorados del pavimento -a causa del notable tránsito de vehículos, no sólo en temporada de gran afluencia turística-, colocando otros nuevos, en un pequeño tramo del arranque de La Carreterona, que une el cruce de La Pontiga con el popular barrio de Cangas de Arriba, vial -también conocido como calle Evaristo Valle- que ha permanecido cerrado a la circulación- durante la ejecución de esa actuación en pleno 'corazón' de la vieja capital del Reino de Asturias.

Asimismo, hace escasas fechas, se llevó a cabo en la carretera autonómica AS-114 (Cangas de Onís-Panes), a la altura del puente del Cortijo, cerca del Mercado Comarcal de Ganados, la nueva señalización viaria a la entrada de la urbe canguesa. "Esta nueva señalización está colocada en una zona de tránsito peatonal. Con los nuevos proyectos en los que estamos trabajando será necesario y haremos más seguro la entrada a Cangas de Onís. Crear paseos saludables y seguros es una prioridad, comentó el alcalde José Manuel González Castro.