Los motores de casi centenar y medio de Land Rover TT rugieron por Cangas de Onís
Los vehículos participaron en el XXI Encuentro Nacional de la citada marca
Más de 130 vehículos todoterreno procedentes de diversas comunidades autónomas del país, e incluso llegados de otros puntos de Portugal, participaron a lo largo del "puente" festivo del Primero de Mayo en el XXI Encuentro Nacional del Club Land Rover TT España que ha tenido como epicentro la vieja capital del Reino, la ciudad de Cangas de Onís, con todo un gran programa de actividades, siendo su punto de concentración el parking colindante con la terminal de autobuses. El sábado, sin ir más lejos, los más de 300 asistentes al evento -se clausuró ayer, domingo- disfrutaron a primeras horas de la matinal del desayuno landrovero (chocolate con churros) en los soportales del Palaciu Pintu, en las cercanías de la iglesia parroquial Santa María de la Asunción, antes de afrontar nuevas rutas por la comarca suroriental asturiana.
"Cangas de Onís no es solo nuestro punto de encuentro, es el escenario donde ponemos a prueba la capacidad de nuestras máquinas y, sobre todo, nuestra destreza al volante. No se trata de quién pasa más rápido ni de quién levanta más barro; se trata de trazar con precisión, de entender el terreno y de disfrutar del camino con responsabilidad", señalaban desde la organización. "Ver los Defender clásicos, los nuevos modelos y los Discovery superando las zonas de obstáculos es un espectáculo de ingeniería y comunidad. Aquí nadie cruza solo: siempre hay un compañero guiando desde fuera, un consejo compartido y un aplauso cuando el objetivo se cumple", añadían. Al final, todo un éxito, pese a los cambios de meteorología reinante durante esos días que 'descubrieron' el área de influencia de la comarca de los Picos de Europa
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