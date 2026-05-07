El PSOE acusa a Vox de doble rasero en Cangas de Onís en el debate sobre el aparcamiento

El aparcamiento se ha convertido en el último campo de batalla política en Cangas de Onís. La crítica de Vox a una moción del PSOE sobre este asunto en Cangas de Onís ha reavivado el enfrentamiento. Los socialistas han respondido acusando a la formación conservadora de aplicar un doble rasero en sus exigencias urbanísticas: máxima concreción para las iniciativas ajenas y vaguedad para las propias.

El cruce de declaraciones se originó después de que el portavoz de Vox calificara la propuesta del PSOE como un "brindis al sol", una expresión que, según los socialistas, resulta paradójica viniendo de quienes han pasado "años brindando a la nada". El PSOE sostiene que su moción es un "impulso político" y no un "proyecto ejecutivo", por lo que exigirle número exacto de plazas, ubicación concreta, financiación cerrada y sistema de adquisición del suelo resulta desproporcionado. "Es una táctica tan vieja como eficaz para no hacer nada: pedir el diseño del camión de bomberos mientras el incendio avanza", señala el texto.

"Formalismo burocrático"

Los socialistas afirman que Vox no busca soluciones para el problema del estacionamiento, que afecta a vecinos y visitantes del núcleo urbano, sino que prefiere refugiarse en el "formalismo burocrático". "Quiere maquetas", ironiza el comunicado, y añade que mientras tanto los conductores "sigan dando vueltas al volante".

Más allá del episodio concreto, el PSOE traza un análisis más amplio del papel que, a su juicio, desempeña Vox en la actual legislatura. Le atribuye una estrategia de "oposición a la oposición": dedicar duras críticas al equipo de gobierno del Partido Popular, al que recuerdan que lleva cuatro legislaturas en el Ejecutivo sin haber creado "ni una sola plaza de aparcamiento", pero, acto seguido, votar de forma que nada cambie. "Se castiga con el discurso y se salva con la mano levantada en el pleno", resume el escrito.

Supuesta incoherencia

La supuesta incoherencia se agudiza, según los socialistas, cuando se compara el trato que Vox dispensa a los asuntos de Cangas con el que concede a los de Covadonga. En el casco urbano, alegan, la formación exige una "precisión casi quirúrgica" para cualquier propuesta que no lleve su firma. En el santuario, en cambio, se conformaría con formulaciones mucho más abiertas. El PSOE cita textualmente que desde Vox hablan de "más plazas, mejor ubicación y menor impacto ambiental" sin aportar cifras ni planos, algo que "censuran cuando la iniciativa no lleva su firma". "La diferencia no está en el contenido, sino en el autor", concluye.

Frente a lo que el PSOE considera una "doble vara de medir", los socialistas reivindican la realidad ya tangible de Les Llanes, que describen como una obra ejecutada, y contrapone esa concreción a las "alternativas ideales que nunca aterrizan". En su opinión, exigir "perfección absoluta a lo que existe y tolerar la indefinición en lo imaginado no es rigor técnico".

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Marcar un rumbo

Los socialistas concluyen con una diferenciación entre lo que entienden por gobernar y opinar. "Unos trabajan sobre lo que ya es tangible; otros prefieren refugiarse en lo que siempre puede prometerse sin riesgo de cumplirse", afirman. El PSOE asume su responsabilidad como oposición no para redactar "el manual de instrucciones que el Partido Popular ha perdido" tras más de una década en el gobierno, sino para marcar un rumbo hacia "una ciudad moderna, habitable y competitiva". Y sentencia: "En política hay dos opciones: gestionar realidades o administrar excusas. Y Vox, claramente, ha elegido las excusas".