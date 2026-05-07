El PSOE critica que el alcalde de Cangas de Onís apoye el acceso libre a los lagos de Covadonga sin presentar medidas concretas
Los socialistas acusan al regidor de justificar la inacción con argumentos de seguridad y competencias, en lugar de buscar soluciones efectivas
El Grupo Municipal Socialista de Cangas de Onís ha salido al paso de las recientes manifestaciones del alcalde, José Manuel González (PP), que mostró su "total acuerdo" con la reivindicación de una asociación ciudadana, Juntos por Cangas, de acceso libre a los Lagos de Covadonga para los vecinos del concejo. La secetaria general de los socialistas cangueses, Vanesa González, considera que ese respaldo, formulado sin el acompañamiento de una propuesta concreta, se queda "en el terreno del posicionamiento político”" y revela una "ausencia de liderazgo" para resolver un problema que se arrastra desde hace años.
Señala que el hecho de que el Alcalde se declarará "totalmente de acuerdo" con la entrada de los vecinos al enclave natural es, en sí mismo, "poco exigente". A su juicio, la verdadera responsabilidad de un gobierno municipal no consiste en coincidir con las demandas, sino en impulsar "soluciones efectivas. Echamos en falta precisamente eso: liderazgo, planificación efectiva y capacidad de impulsar acuerdos reales", señala González.
"Una obligación básica"
Llama la atención del PSOE, además, que el equipo de gobierno presente como un logro la defensa del acceso para determinados colectivos, como el de los ganaderos. La dirigente del PSOE local sostiene que permitir la entrada a quienes trabajan, cuidan y mantienen ese territorio no es una concesión excepcional, sino "una obligación básica de cualquier administración responsable". Elevarlo a la categoría de éxito político, añaden, revela "una cierta falta de ambición en la gestión".
Más allá de acumular excepciones, González advierte de que el problema de fondo sigue sin abordarse: la ausencia de "un modelo claro, equilibrado y justo" que dé respuesta al conjunto de los vecinos. Lo que se necesita, explica, es un sistema ordenado que compatibilice derechos, seguridad y sostenibilidad. "Y ahí es donde, tras años de gobierno, la ciudadanía sigue sin encontrar respuestas", lamenta.
"Una justificación permanente"
Vanesa González también reprocha al Alcalde que la apelación a la seguridad o a las competencias del Principado de Asturias se haya convertido en “una justificación permanente para la inacción”. Subraya que la seguridad es una condición que debe integrarse en la solución, no un argumento para aplazarla indefinidamente, y que las competencias, lejos de ser un límite, tendrían que ser “el punto de partida para una interlocución firme, constructiva y eficaz” con otras administraciones.
Los Lagos de Covadonga, recuerdaa González, forman parte de la identidad colectiva de Cangas de Onís y deben conjugar conservación, uso responsable y respeto hacia quienes han vivido y trabajado allí durante generaciones. En ese sentido, concluye que los vecinos no necesitan que sus representantes les den la razón en el plano declarativo, sino que les ofrezcan soluciones en el plano real. “Gobernar no es acompañar las demandas: es hacerlas posibles”, sentencia.
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