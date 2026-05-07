Reclaman baños públicos portátiles en la zona de El Peregrino, en Covadonga

"Hay negocios de restauración, tiendas de souvenirs y paradas de taxi y bus, donde hacen cola los turistas, muchos de ellos hasta dos horas pueden esperar por un taxi. Al rayo del sol o si llueve, sin tener donde meterse y entrando a los bares al baño sin consumir nada. Unos baños portátiles estarían bien", señala una vecina de la zona de El Peregrino, en el Real Sitio de Covadonga, ante la carencia de aseos públicos donde poder hacer sus necesidades turistas y visitantes.

Cierto es que el operativo del plan de transporte en servicio público a los Lagos de Covadonga, con salida de la terminal de Cangas de Onís y paradas en los parkings de El Bosque, Muñigu-Llerices, El Repelao y El Peregrino –última parada, antes de afrontar la angosta carretera CO-4 que une el Real Sitio con el área de Buferrera, en la vertiente canguesa del parque nacional de los Picos de Europa–, "mueve" miles de usuarios a lo largo de la temporada, pero aún mantiene carencias, como es el caso de los baños públicos y las marquesinas para guarecerse de la lluvia.