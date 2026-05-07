Villamayor, en Piloña, acogerá la XII Jornada del Día Mundial de la Fibromialgia
La jornada incluirá la lectura de un manifiesto y una ponencia sobre la gestión del dolor impartida por un doctorado en Psicología y Neurociencia
María Terente Nicieza
Villamayor acogerá el próximo día 16 la XII Jornada del Día Mundial de la Fibromialgia, una cita organizada por la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica del Oriente de Asturias en el centro socio-cultural El Ábside a partir de las 18.00 horas.
Actos
La programación arrancará con una recepción y bienvenida a cargo de la directiva y de las autoridades presentes, en un encuentro que servirá para reunir a pacientes, familiares y vecinos en torno a una jornada de sensibilización sobre esta enfermedad.
El acto incluirá además la lectura del manifiesto, uno de los momentos centrales de la convocatoria con motivo de esta conmemoración anual.
Charla
Uno de los puntos destacados del programa será la charla de Don Francisco Yuste, doctorado en Psicología y Neurociencia, que intervendrá con la ponencia "¿Se puede educar al dolor?".
La jornada busca dar visibilidad a la realidad de las personas afectadas por fibromialgia y fatiga crónica, así como abrir un espacio de reflexión sobre el abordaje del dolor y sus consecuencias en la vida diaria.
Teatro
El programa se completará con una representación teatral del grupo "Ensin reparu", que pondrá en escena las obras "Los figos de San Miguel", "Amores riñíos" y un monólogo.
La cita cuenta además con la colaboración del Ayuntamiento de Piloña y la Parroquia Rural de Villamayor, entidades que respaldan esta jornada de carácter social y divulgativo.
Sensibilización
Antes de esa jornada principal, el próximo 12 de mayo, coincidiendo con el Día Mundial de la Fibromialgia, habrá una mesa informativa en la entrada del Hospital del Oriente, dentro de las acciones de sensibilización previstas para acercar esta realidad a la ciudadanía.
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