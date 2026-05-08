Abre al tráfico el nuevo puente sobre el río Piloña en Arriondas, que costó 3,7 millones
La nueva estructura, con 164 metros de longitud, busca minimizar los efectos destructivos de las crecidas en la localidad
El nuevo puente sobre el río Piloña en Arriondas quedó ayer abierto al tráfico. Se enmarca dentro de la primera fase del proyecto de defensa de Arriondas frente a las avenidas, financiado por los gobiernos central, autonómico y local, que persigue minimizar los efectos destructivos de las crecidas de los ríos Piloña, Sella y Chicu en el núcleo urbano de Arriondas.
La localidad ha sufrido inundaciones importantes a lo largo de su historia, en los años 1938, 1975, 2003 y, de manera especialmente grave, en junio de 2010. El viejo puente se había convertido en un "punto crítico": su estructura actuaba como un obstáculo en el cauce, dificultando el desagüe del río en episodios de fuertes lluvias y agravando el riesgo de inundaciones.
Trazado curvo
La solución adoptada para sustituir la antigua estructura, que ha supuesto una inversión de 3,7 millones, es un viaducto de ingeniería moderna, cuyas piezas metálicas se fabricaron en el taller Dinametal de Lada, en Langreo. Presenta una altura muy superior sobre el lecho del río a la del puente antiguo, un trazado curvo en planta con un radio constante de 240 metros y una rasante en "lomo de asno".
Tiene una longitud de 164 metros entre estribos y tres luces principales; el tablero cuenta con una losa superior de hormigón armado; y la plataforma tiene 10,40 metros de ancho, e incluye una calzada de dos carriles (de 3 metros, cada uno) y aceras laterales de 2,20 metros cada una. El tramo central, de 37 metros y 43 toneladas de peso, se colocó utilizando una grúa de 500 toneladas.
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