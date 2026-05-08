El alcalde de Cangas denuncia "treinta años de mala gestión" del parque nacional y enumera los desencuentros con el PSOE por el acceso a los Lagos

El alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro (PP), ha denunciado los "treinta años de mala gestión" en el parque nacional de los Picos de Europa y ha enumerado los múltiples "desencuentros" que ha mantenido con el PSOE en relación con el acceso de los vecinos del concejo a los lagos de Covadonga.

González Castro asegura que ha defendido "en todo momento" los intereses de los cangueses frente a las "propuestas restrictivas" del PSOE y del parque nacional. "Defender a nuestros vecinos no son palabras, sino hechos", destaca González Castro, que recuerda "cuando los socialistas quisieron cortar la carretera a los Lagos durante todo el año, y desde el Ayuntamiento nos plantamos".

"Un no rotundo"

También asegura que los rectores del parque nacional pretendieron en otro momento reducir el número de matrículas de vehículos de ganaderos y propietarios que otorgan acceso libre a los Lagos, una medida ante la que el Consistorio respondió "con un no rotundo". El máximo dirigente cangués se refiere igualmente al cierre definitivo de la carretera desde Buferrera hasta el lago La Ercina, otra iniciativa que partió del PSOE y que su gobierno, según asegura, frenó.

El Alcalde vincula también directamente a los socialistas con la negativa a estudiar la posibilidad de habilitar un tren cremallera a los Lagos, una propuesta presentada a finales de los años noventa. Una prohibición la del tren de cremallera que respaldaron, según indica, "los mismos que llevan treinta años gestionando mal el parque nacional".

"Recorte de derechos"

El Regidor critica asimismo que el PSOE pretendiera impedir que los ganaderos cangueses accedieran al parque nacional con tractores para llevar agua a sus animales, una cuestión que, sostiene, "el Ayuntamiento denunció y combatió". Tras enumerar estos episodios, el líder del PP en Cangas de Onís sentencia que, frente a todos esos "ataques y recortes de nuestros derechos", la respuesta del PSOE local ha sido "NADA, ninguna".

José Manuel González Castro afirma que los vecinos están "cansados de las políticas del PSOE" y advierte de que no se rendirá: "Seguiremos defendiendo a nuestros vecinos por encima de todo, y añade que luchará por una gestión del parque nacional que permita a los residentes "sentirse orgullosos".

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Las palabras del Alcalde responden a unas declaraciones de los socialistas, que le reprocharon que su apoyo al acceso libre a los Lagos, propuesto por la asociación Juntos por Cangas, se formulara "sin el acompañamiento de una propuesta concreta". Los socialistas acusaron entonces a González Castro de "ausencia de liderazgo".