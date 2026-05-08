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El cangués 'Mandi' García, en el Europeo de Lucha de Brazos (Budapest)

El deportista asturiano suma veintidós títulos de campeón de Españ

&quot;Mandi&quot; García, a la derecha, en un campeonato.

"Mandi" García, a la derecha, en un campeonato. / R. J. M. C.

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Armando García Rama, más conocido como "Mandi", natural de Cangas de Onís, ya se encuentra en la ciudad Budapest (Hungría), donde tomará parte, defendiendo los colores del equipo nacional de España, en el 35º Campeonato de Europa de Lucha de Brazos (World Armwrestling Championships) que se desarrollará, a tenor de las categorías en liza, del 8 al 20 de mayo. 'Mandi', que ostenta en su palmarés personal veintidós títulos de campeón de España, logró clasificarse para el Europeo-2026, en el Nacional de la disciplina celebrado fechas atrás en Sepúlveda (Segovia).

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