Cientos de pegatinas "invaden" las señales y los paneles informativos de Covadonga
La moda de adherir pegatinas a la señalización vertical o bien a los paneles informativos ubicados en algunos de los principales destinos turísticos del país parece no tener fin. Tampoco se salva el Real Sitio de Covadonga, donde algunos causan verdadero sonrojo, ya sean oriundos o forasteros. Cierto es que no hay que meter a todo el mundo en el mismo saco, pero causa una cierta perplejidad que eso ocurra en un lugar tan histórico y respetado en la comunidad autónoma, además de encontrarse enclavado en la vertiente canguesa del parque nacional de los Picos de Europa.
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