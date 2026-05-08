La Delegación de Defensa en Asturias presenta en Llanes una muestra sobre la expedición de Magallanes y Elcano
La exposición gráfica conmemora la primera circunnavegación del planeta hace más de 500 años, con fondos del Museo Naval
La Delegación de Defensa en el Principado de Asturias, en colaboración con el Ayuntamiento de Llanes, organiza la exposición “Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano”, una muestra gráfica que fue inaugurada ayer en la Casa de Cultura llanisca y que conmemora la primera circunnavegación del planeta, completada hace más de 500 años por la expedición liderada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.
El acto estuvo presidido por el coronel Jesús Moreno del Valle, Delegado de Defensa en el Principado de Asturias, el Comandante Naval de Gijón, Luis Rodríguez Garat, y el comandante de artillería José María Pina, junto al teniente de alcalde de Llanes, Juan Carlos Armas, la concejala de Cultura, Priscila Alonso, y la mayor parte de los ediles del equipo de gobierno municipal. La inauguración vino precedida de un encuentro en la Casa Consistorial entre autoridades civiles y militares.
Nueve bloques temáticos
La exposición está compuesta por 38 paneles de distintas medidas, distribuidos en nueve bloques temáticos, que recorren las principales etapas de aquella gesta: desde la salida de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519 con cinco naves y unos 250 hombres, hasta el regreso de un puñado de supervivientes tres años después (1519-1522). Las imágenes utilizadas son en su mayoría reproducciones de fondos del Museo Naval.
La muestra permanecerá abierta al público hasta el 28 de junio, en la Casa de Cultura de Llanes, de martes a sábado en horario de 11:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas La entrada es libre y gratuita, abierta a todos los ciudadanos y visitantes interesados en conocer esta epopeya histórica.
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