La Delegación de Defensa en Asturias presenta en Llanes una muestra sobre la expedición de Magallanes y Elcano

La Delegación de Defensa en el Principado de Asturias, en colaboración con el Ayuntamiento de Llanes, organiza la exposición “Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano”, una muestra gráfica que fue inaugurada ayer en la Casa de Cultura llanisca y que conmemora la primera circunnavegación del planeta, completada hace más de 500 años por la expedición liderada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.

El acto estuvo presidido por el coronel Jesús Moreno del Valle, Delegado de Defensa en el Principado de Asturias, el Comandante Naval de Gijón, Luis Rodríguez Garat, y el comandante de artillería José María Pina, junto al teniente de alcalde de Llanes, Juan Carlos Armas, la concejala de Cultura, Priscila Alonso, y la mayor parte de los ediles del equipo de gobierno municipal. La inauguración vino precedida de un encuentro en la Casa Consistorial entre autoridades civiles y militares.

Nueve bloques temáticos

La exposición está compuesta por 38 paneles de distintas medidas, distribuidos en nueve bloques temáticos, que recorren las principales etapas de aquella gesta: desde la salida de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519 con cinco naves y unos 250 hombres, hasta el regreso de un puñado de supervivientes tres años después (1519-1522). Las imágenes utilizadas son en su mayoría reproducciones de fondos del Museo Naval.

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Inauguración de la exposición "Viaje a la especería de Magallanes y Elcano" / Ayuntamiento de Llanes

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 28 de junio, en la Casa de Cultura de Llanes, de martes a sábado en horario de 11:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas La entrada es libre y gratuita, abierta a todos los ciudadanos y visitantes interesados en conocer esta epopeya histórica.