A la venta por 3,5 millones de euros uno de los hoteles más emblemáticos de Llanes: "No es un simple edificio, es historia del concejo"

El Hotel Peñablanca, uno de los establecimientos hoteleros más históricos de Llanes, está a la venta por 3,5 millones de euros. Situado a la entrada de la villa, se trata de un edificio de 1.733 metros cuadrados que la inmobiliaria local Veri Corral vende como una oportunidad para impulsar un nuevo proyecto hotelero o residencial en el concejo más turístico de Asturias.

Fundado en 1954, el Hotel Peñablanca fue durante décadas uno de los establecimientos más emblemáticos de Llanes, siendo un pionero en la hostelería local. Sus salones acogieron eventos, bodas y encuentros de todo tipo de varias generaciones de llaniscos.

“El Peñablanca no es simplemente un edificio. Forma parte de la historia reciente de Llanes. Todo el mundo tiene un recuerdo ligado a este lugar: una boda, una comida familiar, una celebración importante", señala Borja Cué, CEO de Veri Corral Inmobiliaria.

Fachada Hotel Peñablanca / Veri Corral

En el mejor destino de playa de España

La versatilidad de la propiedad, dice Cué, es alta: desde "un hotel boutique" en el corazón de Llanes hasta una promoción residencial en uno de los destinos costeros de referencia en el norte de España. De hecho, las mejores playas del país están, según la popular revista de viajes National Geographic, en este concejo con más de 40 calas preciosas en sus 54 kilómetros de línea de costa. La publicación ha coronado a Llanes con el título "Mejor Destino de Playa de España", categoría en la que competía con otros seis municipios. El galardón, concedido a través de las votaciones de los propios lectores, reconoce la singularidad y la calidad de las playas del concejo llanisco.

Y es que en Llanes hay playas sin mar, con vistas al mismísimo Urriellu (o Naranjo de Bulnes para los de fuera) y con la arena más blanca de todo el Cantábrico. Algunas son muy famosas, como Gulpiyuri, Cuevas de Mar o Torimbia, mientras que otras están escondidas y son menos conocidas. Es el caso de Buelna o San Antonio.

National Geographic destaca que "esta pequeña villa asturiana se emplaza en una costa de belleza salvaje, con más de 30 playas y calas repartidas en 56 km de litoral. Las encantadoras playas de Torimbia, Ballota o Gulpiyuri dialogan con los acantilados y los prados verdes que terminan abruptamente sobre el mar". La revista menciona también el centro urbano de Llanes, que "merece también una visita detenida" con restaurantes que "sirven pescados y mariscos que cada mañana descargan las barcas que faenan en ese genoros mar que se abre frente a la localidad".