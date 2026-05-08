Vipasa tapia la entrada de una de las dos viviendas sociales ocupadas ilegalmente en Nueva de Llanes, tras recibir una sentencia judicial favorable

La empresa pública Vipasa (Viviendas del Principado de Asturias) ha tapiado este viernes la entrada de una de las dos viviendas sociales ocupadas ilegalmente en el antiguo cuartel de la Guardia Civil de Nueva de Llanes, según han revelado este viernes a los residentes del inmueble. El cierre del piso, mediante la colocación de una chapa metálica que cubre toda la puerta, es consecuencia directa de una sentencia judicial favorable a los intereses de la empresa pública, que permite la recuperación efectiva del inmueble y su cierre cautelar para impedir nuevos accesos no autorizados.

La resolución judicial pone fin, al menos de manera parcial, a un conflicto que se arrastra desde hace meses y que ha provocado dos concentraciones vecinales, una en diciembre de 2025 y otra en abril de este año, ante la degradación de la convivencia en el bloque de tres plantas que alberga siete viviendas sociales, cinco de ellas con familias en régimen de alquiler.

La segunda vivienda ocupada sigue pendiente del dictamen judicial. Vipasa mantiene activa una denuncia, cuyo procedimiento todavía no ha concluido. La empresa espera que, una vez se pronuncie el juzgado, pueda aplicar la misma medida de tapiado para reintegrar la totalidad del parque público a su función social.

Denuncias penales

La ocupación más antigua se remonta a una fecha anterior a diciembre de 2025 y corresponde, según la información facilitada en su día por Vipasa, a una vivienda cuyo adjudicatario legal había renunciado al contrato. La segunda usurpación se produjo el 11 de diciembre del año pasado, en un piso cuyo titular no residía en la localidad. En ambos casos la empresa interpuso denuncias penales.

La entrada de uno de los pisos ocupados ilegalmente en Nueva, este viernes, tapiada. / Cedida a LNE

La situación se agravó hasta derivar en repetidos episodios de ruidos, acumulación de basura en zonas comunes, enganches ilegales a la luz, amenazas e incidentes que obligaron a algunos vecinos a entrar a su domicilio con escolta policial. "No hay derecho a que nos hagan esto. Estoy pagando una renta digna y llevamos años sufriendo esta situación", declaró una de las residentes durante la protesta del pasado 28 de abril.

Sentencia condenatoria

La gerente de Vipasa, Marta Pulgar, ya afirmó entonces que la empresa había actuado "con diligencia, celeridad y pleno respeto a la legalidad" y que los procedimientos judiciales seguían su curso. Respecto al litigio ahora resuelto, existía una sentencia condenatoria que había sido recurrida por la defensa de los ocupantes. El fallo favorable mencionado por Vipasa a los vecinos del edificio parece indicar que el recurso ha sido desestimado.

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Con el tapiado de la primera vivienda, la empresa pública da un paso tangible en su objetivo de recuperar ambos inmuebles para reincorporarlos en el futuro al parque público de alquiler social. Mientras, el Ayuntamiento de Llanes, que en las concentraciones ha mostrado su apoyo a los afectados, ha reiterado que su capacidad de actuación se limita a la colaboración con las fuerzas de seguridad y a la puesta a disposición de la Policía Local. La comunidad de vecinos del antiguo cuartel espera ahora que el cierre físico de esa primera vivienda contribuya a restablecer unas condiciones de vida que, según denuncian, llevan meses seriamente alteradas.