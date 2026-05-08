Vox exige la “demolición” del Plan de Transporte a los lagos de Covadonga y el libre acceso de los vecinos

El grupo municipal de Vox en Cangas de Onís exige la eliminación inmediata del Plan de Transporte a Lagos (PTL) y la recuperación del libre acceso de los vecinos a los Lagos de Covadonga. La formación, además, ha propuesto que el Ayuntamiento pase a controlar la mayoría de los beneficios generados por el turismo en el concejo, una demanda que llega después de que el propio partido confirmara con los servicios de Intervención municipal que los ingresos directos del actual plan de transporte para las arcas locales son, según su portavoz, "cero euros".

El portavoz municipal de Vox, Ángel Díaz Tejuca, ha defendido que la libre movilidad de los vecinos por todo el concejo "constituye un derecho inalienable" y ha acusado al alcalde, José Manuel González, del PP, de actuar con "oportunismo e hipocresía" al tratar ahora de liderar reivindicaciones que, a su juicio, ignoró durante cuatro legislaturas. "Vox lleva años defendiendo el libre acceso a los Lagos mucho antes de que otros intentasen apropiarse ahora del debate", ha afirmado.

"Pseudoasociación vecinal"

Díaz Tejuca, que como concejal de Urbanismo y cuarto teniente de alcalde defendió en el mandato 1995-99 el proyecto del tren cremallera a los Lagos, ambién ha cargado contra lo que ha definido como una "pseudoasociación vecinal", en referencia a Juntos por Cangas, a la que ha calificado de "marca blanca del Partido Popular". Según el portavoz, la mayoría de los integrantes de ese colectivo proceden del PP y son "corresponsables" de un modelo de restricciones que se ha ido consolidando durante los últimos 16 años.

Por la izquierda, Santiago Abascal y Ángel Díaz Tejuca durante un acto de campaña en Andalucía. / Cedida a LNE

Para Vox, sin embargo, el debate sobre los salvoconductos para ganaderos o las limitaciones puntuales de acceso simplifica un problema cuya raíz es otra. "La raíz del problema es esa componenda denominada Plan de Transporte a Lagos, basado en el cierre de la carretera mediante una orden de la DGT y en un convenio con una multinacional foránea del transporte", ha explicado Díaz Tejuca. Por ello, la formación reclama lo que ha calificado como "la demolición inmediata del PTL", convencida de que su eliminación permitiría recuperar de forma automática el libre acceso para los residentes.

Rebaja de impuestos

Más allá de las restricciones de movilidad, el partido ha puesto el foco en el aprovechamiento económico de los recursos naturales del concejo. Según la información trasladada por VOX, tras consultar al servicio de Intervención municipal, el partido recibió la confirmación de que los ingresos directos del Plan de Transporte a Lagos para el Ayuntamiento son inexistentes. Ante esta situación, la formación ha planteado la creación de una sociedad mixta en la que el Consistorio controle al menos el 51% de los beneficios derivados de la explotación turística del entorno.

"Los beneficios de nuestros recursos turísticos deben quedarse en Cangas de Onís y servir para financiar infraestructuras necesarias como un nuevo centro de salud, un centro de día o juzgados, además de permitir una rebaja histórica de impuestos", ha señalado Díaz Tejuca. El portavoz ha concluido con una crítica al modelo actual, al que ha acusado de convertir Cangas "en un parque temático al servicio de intereses ajenos" mientras los vecinos, según su diagnóstico, soportan restricciones, abandono y una presión fiscal que considera excesiva.

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Controversia

La propuesta de VOX llega en un momento en el que el debate sobre la gestión del acceso a los Lagos de Covadonga, uno de los principales atractivos turísticos de Asturias, se ha intensificado en el concejo. El Plan de Transporte vigente, que establece limitaciones al tráfico privado durante la temporada alta, lleva años generando controversia entre residentes, ganaderos y empresarios turísticos. Por el momento, el equipo de gobierno municipal no ha emitido una respuesta oficial a las reclamaciones de la formación.