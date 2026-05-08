"Era zona habitual de botellón", destacan los vecinos de la zona de Ribadesella en la que un incendio calcinó un edificio de tres plantas abandonado

Un incendio calcinó por completo esta madrugada un edificio de tres alturas situado en las inmediaciones del parque de La Atalaya, en Ribadesella, un inmueble que llevaba años abandonado. El aviso al 112 Asturias se recibió a las 3.10 horas y las llamas quedaron bajo control pasadas las cuatro, tras la intervención de efectivos del SEPA, que este jueves por la mañana seguían en la zona con trabajos de saneamiento y refrigeración para evitar reproducciones del fuego.

Horas después del suceso, el entorno del inmueble presentaba una imagen de calma, aunque con presencia aún de dos bomberos, atentos a cualquier salida de humo desde el interior de la estructura. La nueva escena contrastaba con la confusión de las primeras horas, cuando las informaciones iniciales situaron el incendio en un edificio de apartamentos turísticos.

Confusión inicial

Una vecina explicó que "era un edificio que llevaba muchos años vacío" y atribuyó a las imágenes difundidas durante la madrugada buena parte del desconcierto. "En los videos que se difundieron en redes, las llamas se reflejaban en las ventanas del edificio de enfrente, que es de turismo vacacional", señaló. En la plaza hay dos edificios de viviendas vacacionales y, según la información proporcionada por una de las propiedades, “estos días no contaban con personas alojadas”, por lo que no había muchos testigos de los ocurrido durante la madrugada del pasado jueves.

Entorno

La propietaria de uno de esos negocios turísticos apuntó además al “estado de abandono” en el que se encuentra la propiedad calcinada. Además, según indicó, "la zona del lavadero", situada tras la plaza y el edificio afectado, "es una zona habitual de botellones y pintadas”. En uno de los pocos edificios de la plaza, con residentes habituales, una vecina aseguró que "se enteró por la mañana". La mujer relató que, al escuchar ruido durante la noche, lo achacó "a las máquinas que limpian las calles".

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Normalidad

La intervención de los servicios de emergencia permitió controlar un fuego que, según las primeras inspecciones, dejó el inmueble completamente calcinado. Ya avanzada la mañana, la plaza había recuperado buena parte de su actividad cotidiana: en el parque central volvían a verse grupos de niños jugando, mientras los bomberos mantenían la vigilancia sobre la estructura arrasada.