Más de 700 vecinos del municipio de Camargo (Cantabria) visitan Ribadesella
El programa inclusó misa, saluda, comida y baile
Más de 700 vecinos del municipio de Camargo, en Cantabria, visitaron este domingo Ribadesella. Fue una nueva edición de la excursión popular que realizan cada año, organizada por el Ayuntamiento.
La comitiva, encabezada por el alcalde, Diego Moverán (PP), había salido del centro cultural "La Vidriera", en Maliaño, a las nueve y media de la mañana, y llegaron a Ribadesella una hora y media más tarde.
Al mediodía, buena parte de los visitantes participaron en una misa en la iglesia de Santa María Magdalena. Después el alcalde de Ribadesella, Paulo García (PP) pronuncio un saluda y a continuación se celebró una comida en el pabellón del colegio Manuel Fernández Juncos. El menú: patatas con costillas, postre, pan, vino, refrescos y café.
La visita continuó con un baile amenizado por Julián. El regreso hacia Maliaño fue a las siete de la tarde.
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