El alcalde de Llanes recoge el premio al "Mejor Destino de Playa de España", tras cosechar 3,8 millones de votos
"Este premio es un estímulo para seguir trabajando por un turismo de calidad", señala Enrique Riestra durante la IV edición de los Premios de los Lectores de Viajes National Geographic
El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, recogió ayer en Barcelona el premio que distingue a Llanes como "Mejor Destino de Playa de España" en la IV edición de los Premios de los Lectores de Viajes National Geographic, unos galardones que reflejan el veredicto de los 3,8 millones de viajeros y lectores de la cabecera, líder indiscutible del sector.
La gala, celebrada en el Auditorio del edificio RBA, contó con la presencia del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu i Boher, así como con representantes de los destinos y proyectos turísticos más destacados del momento. El alcalde de Llanes subió al escenario para recibir el galardón de manos de la organización, en un acto en el que también fueron premiados otros destinos como Córdoba (Mejor Destino Urbano), el Pirineo de Lleida (Mejor Destino Natural) o Menorca (Mejor Destino Sostenible).
Excelencia y conservación
Durante su intervención, Enrique Riestra agradeció el reconocimiento a la comunidad de lectores de Viajes National Geographic y destacó que este premio es "un estímulo para seguir trabajando por un turismo de calidad, que ponga en valor nuestros recursos naturales y que combine la excelencia de nuestras playas con la conservación del entorno y la autenticidad de Llanes".
El regidor llanisco también aprovechó el evento para intercambiar impresiones con el ministro Jordi Hereu y con otros responsables turísticos, con quienes coincidió en la importancia de que los viajeros sean los verdaderos prescriptores en la elección de los mejores destinos.
Asimismo, Riestra mantuvo un encuentro con la directora de Viajes National Geographic, Sandra Martín, y con la directora de área de National Geographic, Caterina Miloro, a quienes trasladó la apuesta del Ayuntamiento de Llanes por la sostenibilidad, la accesibilidad y la desestacionalización turística.
Referente del turismo de playa
Este reconocimiento se suma a otros obtenidos recientemente por el concejo oriental asturiano, consolidando a Llanes como un referente del turismo de playa en España. El fallo de los premios, que se dio a conocer durante la comida posterior a la ceremonia, confirma la preferencia de millones de viajeros por la costa llanisca, valorada por su diversidad de entornos, su calidad ambiental y su integración con el paisaje y el patrimonio cultural.
Desde el Ayuntamiento de Llanes se ha hecho extensivo el agradecimiento a todos los profesionales del sector turístico local, hosteleros, comerciantes y vecinos, cuyo trabajo diario hace posible que Llanes sea elegida como el mejor destino de playa por los lectores de Viajes National Geographic.
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