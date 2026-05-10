Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Asturias, campeona de España de pesca salmónidos mosca (captura y suelta) en el río Piloña

Los asturianos Diego Escudero Gil y Pablo Castro Pinos fueron primero y tercero, respectivamente, en categoría individual

Dos participantes en la prueba.

Dos participantes en la prueba. / R. J. M. Carbajal

La selección territorial del Principado de Asturias de Pesca y Casting –puntuaron Andrés Torres García, Daniel Muñiz Llana, Pablo Castro Pinos y José Óscar Díaz Álvarez– se proclamó campeona de España absoluta por selecciones autonómicas de pesca salmónidos mosca, captura y suelta, que tuvo lugar estos últimos días en diversos tramos del río Piloña. Los combinados de Cataluña y Galicia quedaron segundo y tercero, respectivamente.

A nivel individual, el asturiano Diego Escudero Gil fue el mejor, por delante del castellano-leonés Sergio Heredero González y del también integrante del equipo autonómico del Principado de Asturias Pablo Castro Pinos. El evento, organizado por la Federación Española de Pesca y Casting, en colaboración con la Territorial, junto a otros organismos e instituciones, congregó en este XXXVI Nacional a deportistas de quince comunidades autónomas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de hasta 800 e inmovilización del vehículo por circular sin la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la nueva norma
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 7,99 euros
  3. Una brutal colisión múltiple en la avenida de El Llano, en Gijón, deja tres heridos: 'Dio varias vueltas de campana, de película
  4. Adiós a las vacaciones escolares de toda la vida: los alumnos tendrán casi tantos días de descanso en Todos los Santos que en Semana Santa
  5. Salas llora la muerte de Jesús Fernández tras dos meses luchando por sobrevivir a un grave accidente laboral en una carrocería
  6. La Policía investiga la muerte de una joven cuyo cadáver apareció en un ascensor de la calle Quintana de Oviedo
  7. Multa de 600 euros y retirada del vehículo a los propietarios que no estén certificados: la DGT pone la cuenta atrás hasta enero de 2027
  8. La suerte vuelve a sonreír a Oviedo: un vendedor que instala su punto de venta en la calle Uría y el centro comercial de Salesas reparte 175.000 euros

Asturias, campeona de España de pesca salmónidos mosca (captura y suelta) en el río Piloña

Asturias, campeona de España de pesca salmónidos mosca (captura y suelta) en el río Piloña

DIRECTO | Pedro Sánchez y María Jesús Montero en La Línea de la Concepción

DIRECTO | Pedro Sánchez y María Jesús Montero en La Línea de la Concepción

La ventaja de radiar directamente el tumor del hígado: el HUCA se consolida como referente nacional en radioembolización hepática

La ventaja de radiar directamente el tumor del hígado: el HUCA se consolida como referente nacional en radioembolización hepática

Verónica Núñez, portavoz de los afectados por el plan de expropiaciones en El Puente (Langreo): "Hay vecinos que no van a tener nada si les echan"

Verónica Núñez, portavoz de los afectados por el plan de expropiaciones en El Puente (Langreo): "Hay vecinos que no van a tener nada si les echan"

El huerto ecológico del Virgen del Fresno planta buena semilla: "Lo cuidan escolares de todos los cursos, educa e integra, y la cosecha va al comedor"

El huerto ecológico del Virgen del Fresno planta buena semilla: "Lo cuidan escolares de todos los cursos, educa e integra, y la cosecha va al comedor"

Del huerto al comedor: el cultivo que hace escuela en el Virgen del Fresno de Grado

Los alumnos del IES La Corredoria reciben formación para salvar vidas

Los alumnos del IES La Corredoria reciben formación para salvar vidas
Tracking Pixel Contents