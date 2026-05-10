Asturias, campeona de España de pesca salmónidos mosca (captura y suelta) en el río Piloña

La selección territorial del Principado de Asturias de Pesca y Casting –puntuaron Andrés Torres García, Daniel Muñiz Llana, Pablo Castro Pinos y José Óscar Díaz Álvarez– se proclamó campeona de España absoluta por selecciones autonómicas de pesca salmónidos mosca, captura y suelta, que tuvo lugar estos últimos días en diversos tramos del río Piloña. Los combinados de Cataluña y Galicia quedaron segundo y tercero, respectivamente.

A nivel individual, el asturiano Diego Escudero Gil fue el mejor, por delante del castellano-leonés Sergio Heredero González y del también integrante del equipo autonómico del Principado de Asturias Pablo Castro Pinos. El evento, organizado por la Federación Española de Pesca y Casting, en colaboración con la Territorial, junto a otros organismos e instituciones, congregó en este XXXVI Nacional a deportistas de quince comunidades autónomas.