Cabrales, artesanos con mucho arte: "Antes se organizaban seis mercados al año, ahora hay seis al día"

Son artesanos, pero sin duda también artistas. Cada año por estas fechas, la plaza del Castañéu, en Arenas de Cabrales, se llena de joyas, quesos, adornos en cuero y madera, miel, dulces, textiles, madreñas decoradas, muñecos de trapo… Es el Mercáu d’Artesanos del Válgame Fest, el evento que desde hace unos años organiza el grupo folclórico Corri Corri para conmemorar la declaración de este baile de cortejo, en 2019, como Bien de Interés Cultural Inmaterial por su singularidad, antigüedad y su valor etnológico.

Juan Ramón Bolado, "Juanrapín", orfebre residente en Ribadedeva, vive de los mercados de artesanos, pero asegura que van "a peor, a la baja". Las razones: una, que hay "mucho evento ‘fake’"; otra, que cuando empezó en el oficio, hace 40 años, todo eran artesanos, pero ahora hay "mucho intrusismo"; y tercera, que antes se organizaban "seis mercados al año y ahora se organizan seis al día". El resultado de todo ello es que cada vez se hace más complicado vivir de la artesanía.

Ingredientes puros

Sveta Poutilina, de Siero, elabora joyas con azabache y participó este sábado por primera vez en el Mercáu d’Artesanos del Válgame Fest. Lleva poco más de tres años en el mundillo y ha comprobado que algunos mercados funcionan y otros no, por eso elige bien a cuáles acude. En Cabrales no le estaba yendo mal: en apenas un par de horas ya había sacado "para la gasolina". Había buen ambiente, según Sveta, quizá porque la amenaza de lluvia –al final solo cayeron cuatro gotas por la mañana– hizo que muchos visitantes, en vez de irse de monte, acudieran al Válgame Fest: "Veo mucha gente vestida de montaña".

"Disaela" (Diana Bernal) decorando unas madreñas en su puesto del Mercáu d'Artesanos, en Arenas. / Ramón Díaz

Jessica Álvarez, ovetense residente en Panes, es artesana cerera y asidua de los mercados cabraliegos. Utiliza ingredientes puros, sin agua, alcohol ni ftalatos; cera de soja certificada –sin químicos ni modificación genética–, esencias naturales… Así consigue que las velas "no sean tóxicas" y "huelan realmente". Tiene velas de muchos tipos, incluso unas con la forma del Picu Urriellu. Diseña las pegatinas que llevan sus trabajos y, aunque no suele ir a mercados de un día, acude a Cabrales "para apoyar, porque son vecinos". La clave del éxito es "moverse", dice.

Miel natural, "como la de antes"

María José Caso, peñamellerana y Basilio Fernández, cabraliego, acudieron al Mercáu d’Artesanos con su Miel Tardíu. Tienen colmenas en Arangas y Ruenes y su producción es muy pequeña, venden a vecinos el 99%, y para ellos la miel es "un hobby". La elaboran a la forma tradicional, dan prioridad a la higiene y no aplican "ningún tratamiento"; es miel totalmente natural, "como la de antes".

Nancy Álvarez es gijonesa, pero tiene su corazón en Moreda de Aller. Florea Viva es el nombre por el que se ha dado a conocer. Tiene sentido, porque lo que hace son pendientes, colgantes… elaborados con hojas naturales, que seca, encapsula en resina y adorna con polvo de mica y cristales de colores. Trabaja hojas de laurel, ortiga, pensamiento, lunaria (planta de la peseta), abedul, buganvilla… Y remata con engarces bañados en oro. "Es un hobby, vengo a estos mercados porque me lo paso pipa", asegura, a la vez que destaca que para vender hay que "moverse mucho en las redes sociales".

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La clausura, este domingo

La jornada incluyó también Xuegos Tradicionales Asturianos a cargo de "6 Concejos" y actuaciones de "Los Gascones", "6 Riales", "Corquiéu" y "Ochobre". El Válgame Fest se clausura este domingo con música de "Los Vicentos" y paellada en el parque.