Cangas de Onís mejora su atención ciudadana con una oficina técnica reforzada

El Ayuntamiento de Cangas de Onís, que preside el popular José Manuel González Castro, continúa avanzando en la mejora de los servicios públicos mediante el refuerzo y la estabilización de su oficina técnica municipal, una actuación estratégica orientada a ofrecer una atención más ágil, eficaz y cercana a la ciudadanía.

Dentro de este proceso de fortalecimiento de la estructura técnica municipal, ayer tomó posesión de su puesto como arquitecta superior Laura Carballo, incorporándose así al servicio técnico de la Casa Consistorial. Esta incorporación se suma a la reciente toma de posesión de otro arquitecto superior y un auxiliar administrativo, consolidando un equipo más amplio y preparado para responder a las necesidades del concejo.

Estructura técnica sólida y estable

Desde el equipo de gobierno se viene trabajando en la consolidación de una estructura técnica sólida y estable, consciente de que una oficina bien dotada resulta fundamental para garantizar la seguridad, la rapidez en la gestión administrativa y la calidad en la prestación de los servicios municipales. Este refuerzo permitirá no solo optimizar la tramitación administrativa, sino también mejorar la relación directa con vecinos y vecinas, facilitando soluciones, asesoramiento y acompañamiento en sus gestiones cotidianas.

La mejora de la Oficina Técnica Municipal se traduce en avances concretos en ámbitos esenciales para el desarrollo del concejo, como el urbanismo y la ordenación del territorio, la agilización de licencias de obra y actividad, la supervisión de obras públicas, la elaboración de informes técnicos rigurosos y una atención más accesible y cercana a la ciudadanía.

Modernizar la administración local

Desde el Ayuntamiento destacan que esta actuación forma parte de una estrategia global destinada a modernizar la administración local y adaptarla a las necesidades reales de la población. “Seguimos trabajando para que Cangas de Onís sea un concejo más ágil, más accesible y más cercano, donde la administración responda de forma eficaz a las necesidades de la gente”, señala el equipo de gobierno.

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Con esta iniciativa, el Consistorio cangués reafirma su compromiso con la mejora continua de los servicios públicos y con una gestión municipal centrada en las personas, apostando por una administración moderna, eficiente y al servicio de la ciudadanía.