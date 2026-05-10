El Centro Don Orione de Posada de Llanes cumple 75 años y mira al futuro con nuevos proyectos y un enfoque mixto

Posada de Llanes conmemora estos días un aniversario que trasciende lo simbólico. El Centro Don Orione, dedicado a la atención de personas con discapacidad intelectual, cumple 75 años desde el 20 de mayo de 1951, cuando que se colocó su primera piedra. Una efeméride que la institución ha querido hacer pública, en la que sus responsables han trazado el arco que va desde sus orígenes como hogar de acogida hasta su actual orientación hacia la autonomía y la calidad de vida de sus residentes.

La fecha de la conmemoración no es casual. El próximo sábado 16 de mayo, día en que se celebra la fiesta de Don Orione –fecha de su canonización–, el centro ha organizado una jornada que arrancará con una misa en la iglesia parroquial de Posada, presidida por el Arzobispo. Tras la ceremonia religiosa, está prevista la bendición de una placa conmemorativa, seguida de una actuación del grupo de bailes y gaitas de Lledias. El acto concluirá con una paella y un dulce elaborado en el propio pueblo, en un intento explícito de la dirección del centro por involucrar a la comunidad en la celebración. A la cita han sido invitadas distintas autoridades de la sociedad asturiana.

El Orione y Posada, siempre de la mano

"Estos 75 años no son solo una cifra, sino el testimonio de miles de historias de superación y del esfuerzo colectivo de una comunidad —trabajadores, familias y voluntarios— que ha creído siempre en la dignidad plena de las personas", señalaron los responsables del centro. Una declaración que el director de la institución, el Padre Javier, completó con un énfasis en el arraigo local: "Desde ese 20 de mayo de 1951, el Orione y el pueblo de Posada siempre hemos ido creciendo de la mano el uno al lado del otro. Es por eso que queremos celebrarlo juntos como familia”".

Huerto del Don Orione. / LNE

La evolución del centro a lo largo de estas siete décadas y media refleja, en buena medida, los cambios más amplios en el enfoque de la atención a la discapacidad en España. Lo que comenzó como un hogar de acogida ha ido virando hacia un modelo que prioriza la formación práctica, la inserción laboral y el desarrollo de la autonomía personal. El centro, que no ha detallado las cifras exactas de personas atendidas, sí ha querido subrayar su papel en el tejido social de Posada de Llanes y de todo el concejo, con proyectos y actividades realizados en colaboración con otras entidades de la zona.

Varios proyectos en marcha

Con vistas al futuro, los responsables del centro han adelantado varios proyectos en marcha. Por un lado, planes de mejora de las instalaciones y de formación continua para los trabajadores. Por otro, y quizás el más relevante, la apertura de un grupo residencial para chicas, lo que convertirá al centro en un recurso mixto de atención a chicos y chicas con discapacidad intelectual. Una transformación que se suma a la que ya han experimentado en su filosofía de trabajo.

El Centro Don Orione, fundado bajo el carisma de la Pequeña Obra de la Divina Providencia, se define como una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la atención integral de personas con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo extenso y generalizado. Pero más allá de su definición formal, sus gestores han querido dejar clara una seña de identidad que consideran irrenunciable: la apertura permanente del centro a visitas, voluntarios, familias, profesionales, vecinos y cualquier entidad que desee conocer su labor. "Creemos que la verdadera inclusión nace de la participación y la presencia en la comunidad", apuntaron.

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Doble reto

Tres cuartos de siglo después de aquella primera piedra, el centro orionista de Posada de Llanes se enfrenta a su futuro con un doble reto: seguir adaptando sus instalaciones y servicios a las necesidades actuales de las personas con discapacidad, y hacerlo sin perder ese vínculo con el pueblo de Posada y el concejo de Llanes que, según sus propias palabras, ha sido la clave de su trayectoria. La celebración del 16 de mayo será, en ese sentido, algo más que un acto protocolario: un ensayo público de esa convivencia que el centro reclama como fundamento de su labor.