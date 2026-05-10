El drama de Carla Contín, de 33 años, para encontrar vivienda en Cangas de Onís: "Vivo con mi marido y mi hija de 11 años en un piso compartido con cuatro personas y pagamos 600 euros por dos habitaciones"

Carla Contín, de 33 años, tiene trabajo fijo en una tienda de ropa, pero ni aun así logra acceder a una vivienda para formar un hogar propio con su marido y su hija de 11 años en Cangas de Onís. Los tres viven en un piso compartido con otras cuatro personas, donde pagan 600 euros al mes por dos habitaciones.

La situación, explica, resume bien el problema de un concejo con una parte muy relevante del parque orientada al uso turístico. "Aquí no hay nada para alquilar, porque todo es vacacional y está cerrado el resto del año", señala. En su opinión, muchos propietarios optan por este modelo porque "sacan mucho más alquilando un fin de semana en verano" que manteniendo un arrendamiento estable durante todo el año.

Su caso retrata con crudeza el colapso residencial que sufre el concejo, con una parte muy relevante del parque orientada al uso turístico. "Aquí no hay nada para alquilar, porque todo es vacacional y está cerrado el resto del año", lamenta. Carla sostiene que el problema no es solo la falta de oferta, sino también el incentivo económico que empuja a muchos propietarios hacia el alquiler turístico. La consecuencia, advierte, ya se deja notar en la vida diaria del municipio. "Los trabajadores se están yendo, porque no encuentran vivienda", afirma. A su juicio, uno de los sectores más golpeados es la hostelería, que encuentra dificultades crecientes para cubrir puestos de trabajo. "Todos buscan camareros y cocineros, pero si no hay dónde vivir, ¿quién va a venir a trabajar aquí?", se pregunta.

Contín añade que los precios resultan inasumibles para los salarios que se pagan a los jóvenes en la comarca oriental. "No hay nada, pero además por menos de 800 euros no encuentras", asegura. A ello se suman exigencias cada vez más duras por parte de los propietarios, como la imposición de varios meses de fianza, depósitos elevados y requisitos laborales que dejan fuera incluso a quienes disponen de un empleo estable.

Las dramáticas cifras regionales

Tres de cada cuatro jóvenes menores de 35 años viven con sus padres en Asturias. La emancipación juvenil es cada vez más compleja en la región y en toda España. Detrás de ello está el precio de la vivienda, que no para de crecer, como confirman los datos oficiales y los aportados por los principales portales inmobiliarios. En marzo de 2026, el precio de venta de la vivienda en el Principado estaba en una media de 1.746 euros por metro cuadrado, un 1,1% más que el mes anterior, un 2,4 % por encima de diciembre de 2025 y un 17% más elevado que un año antes. Recorrido similar sufrió el mercado de los alquileres, con una media de 105 euros por metro cuadrado en marzo, un 8,3 % más que en el mismo mes del año anterior.