Gran ambiente automovilístico en Arriondas todo el fin de semana por la Subida al Fitu

La villa de Arriondas, capital del concejo de Parres, está sintiendo durante todo el fin de semana el rugir de los motores que toman parte en la 54.ª Subida Internacional al Fitu, cuya presentación tuvo lugar en la tarde del jueves, en la Casa de Cultura "Benito Pérez Galdós", escenario elegido para dar el pistoletazo de salida a una de las pruebas más emblemáticas del automovilismo de montaña europeo. La cita asturiana, única prueba española puntuable para el Campeonato de Europa de Montaña FIA, volvió a convertir las carreteras del Sueve en el epicentro del motor a lo largo del fin de semana, con una edición que está ofreciendo espectáculo, ambiente y una participación de primer nivel.

Durante el acto de presentación estuvieron presentes Emilio García Longo, alcalde de Parres; Manuela Fernández, directora general de Actividad Física y Deportes del Principado de Asturias; Ángel Paniceres, representante de la RFEDA; y Aladino Martínez, presidente de SIF Motor. Junto a ellos, también asistieron representantes de la Guardia Civil, además de diversas autoridades políticas y civiles, representantes institucionales y miembros del ámbito deportivo y empresarial vinculados al automovilismo asturiano. Todos coincidieron en destacar el peso histórico y deportivo de una subida que sigue consolidándose como referencia continental.

Nuevo asfaltado

"Los pilotos son los auténticos protagonistas", destacó Aladino Martínez, que también quiso agradecer el apoyo institucional, el trabajo de voluntarios y la implicación del tejido comercial y hostelero de la comarca. Además, confirmó que el trazado estrena nuevo asfaltado en la próxima edición gracias al respaldo del Gobierno del Principado de Asturias.

La edición de 2026 contó con 96 pilotos procedentes de once países, reafirmando el carácter internacional de una prueba que cada año reúne a miles de aficionados en las cunetas asturianas. Entre los grandes atractivos deportivos destacó la presencia de los principales especialistas del Campeonato de Europa y del Campeonato de España de Montaña, así como un nutrido grupo de pilotos locales.

Este domingo, las mangas decisivas

El programa arrancó el viernes, con las verificaciones administrativas y técnicas en Arriondas, además de la tradicional ceremonia de salida, uno de los momentos más esperados por los aficionados. El sábado comenzó la acción en carretera con las mangas de entrenamientos oficiales y las primeras subidas de carrera sobre los 5,35 kilómetros del trazado del Fitu. Ya este domingo llegan las mangas decisivas que definirán a los vencedores de la prueba antes de la entrega final de trofeos.

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Más allá del apartado deportivo, la Subida al Fitu sigue demostrando su enorme impacto económico y social en Asturias. La organización ha reforzado este año el dispositivo de seguridad y también ha impulsado nuevas iniciativas de internacionalización, como el acuerdo de voluntariado con The English School of Asturias.