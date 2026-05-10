Ya hay fechas para los descensos del Piloña-Sella y el Alto Sella, dos clásicas pruebas del piragüismo asturiano

El próximo domingo, 17 de mayo, tendrá lugar el 61º Descenso del Alto Sella-Memorial Máximo Llamedo Olivera, cuya organización corre a cargo de los clubes Los Rápidos-Jaire Aventura de Arriondas y Sirio-La Llongar de Cangas de Onís, a las 13.00 horas. La salida en La Mansa de La Llongar y la meta, tras 9 kilómetros de recorrido, bajo el puente Emilio Llamedo, en Arriondas (Parres).

Colaboran los Ayuntamientos de Parres y de Cangas de Onís, así como la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias, además de colectivo parragués “Selleros” y la peña canguesa "Los Botijos". La organización, debido a las condiciones que presente el río, se reserva el derecho de anular las embarcaciones K-2 y permitir, únicamente, las K-1. Eso sí, habrá una segunda salida, a las 13.30 horas, para categorías inferiores, en el puente de Les Roces y con meta, igualmente, bajo el nuevo puente Emilio Llamedo.

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Previamente, el sábado, 16 de mayo, a partir de las 17.00 horas, se dilucidará el 50º Descenso del Piloña-Sella, con salida unos 300 metros aguas arriba del puente de Sotu Dueñes y meta, tras 10 kilómetros de recorrido, bajo la estructura del nuevo puente Emilio Llamedo, en Arriondas, prueba organizada por Los Rápidos-Jaire Aventura y el Club Neptuno de Toni, en colaboración con Federación de Piragüismo del Principado de Asturias, Ayuntamiento de Parres y el entusiasta colectivo Selleros.