Ya hay fechas para los descensos del Piloña-Sella y el Alto Sella, dos clásicas pruebas del piragüismo asturiano
Las competiciones se disputarán el próximo fin de semana, 16 y 17 de mayo
El próximo domingo, 17 de mayo, tendrá lugar el 61º Descenso del Alto Sella-Memorial Máximo Llamedo Olivera, cuya organización corre a cargo de los clubes Los Rápidos-Jaire Aventura de Arriondas y Sirio-La Llongar de Cangas de Onís, a las 13.00 horas. La salida en La Mansa de La Llongar y la meta, tras 9 kilómetros de recorrido, bajo el puente Emilio Llamedo, en Arriondas (Parres).
Colaboran los Ayuntamientos de Parres y de Cangas de Onís, así como la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias, además de colectivo parragués “Selleros” y la peña canguesa "Los Botijos". La organización, debido a las condiciones que presente el río, se reserva el derecho de anular las embarcaciones K-2 y permitir, únicamente, las K-1. Eso sí, habrá una segunda salida, a las 13.30 horas, para categorías inferiores, en el puente de Les Roces y con meta, igualmente, bajo el nuevo puente Emilio Llamedo.
Previamente, el sábado, 16 de mayo, a partir de las 17.00 horas, se dilucidará el 50º Descenso del Piloña-Sella, con salida unos 300 metros aguas arriba del puente de Sotu Dueñes y meta, tras 10 kilómetros de recorrido, bajo la estructura del nuevo puente Emilio Llamedo, en Arriondas, prueba organizada por Los Rápidos-Jaire Aventura y el Club Neptuno de Toni, en colaboración con Federación de Piragüismo del Principado de Asturias, Ayuntamiento de Parres y el entusiasta colectivo Selleros.
- Multa de hasta 800 e inmovilización del vehículo por circular sin la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la nueva norma
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 7,99 euros
- Una brutal colisión múltiple en la avenida de El Llano, en Gijón, deja tres heridos: 'Dio varias vueltas de campana, de película
- Adiós a las vacaciones escolares de toda la vida: los alumnos tendrán casi tantos días de descanso en Todos los Santos que en Semana Santa
- Salas llora la muerte de Jesús Fernández tras dos meses luchando por sobrevivir a un grave accidente laboral en una carrocería
- La Policía investiga la muerte de una joven cuyo cadáver apareció en un ascensor de la calle Quintana de Oviedo
- Multa de 600 euros y retirada del vehículo a los propietarios que no estén certificados: la DGT pone la cuenta atrás hasta enero de 2027
- La suerte vuelve a sonreír a Oviedo: un vendedor que instala su punto de venta en la calle Uría y el centro comercial de Salesas reparte 175.000 euros