La presentación del libro sobre la historia de la media maratón "Ruta de la Reconquista", el día 28, en Cangas de Onís
La decana de ese tipo de pruebas en ruta en el Principado de Asturias, batirá récord de participación, con 1.500 corredores
El próximo 28 de mayo (jueves), a las 19.30 horas, dos días antes de la disputa de la 38ª edición de la media maratón-EDP "Ruta de la Reconquista", en el salón de actos del Ayuntamiento de Cangas se presentará el libro de la historia de la carrera, escrito por Luis Salcines y Toni Fernández.
Este año, la considerada como la decana de ese tipo de pruebas en ruta en el Principado de Asturias, batirá récord de participación, pues, se prevé nada menos que 1.500 corredores. Todo un hito.
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