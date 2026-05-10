El PSOE de Llanes propone un plan urgente para eliminar pintadas en el concejo y denuncia la "dejadez" del equipo de gobierno

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Llanes presentará en el pleno ordinario del mes de mayo una moción para exigir la eliminación de pintadas en edificios públicos y fachadas privadas del concejo, ante lo que consideran un deterioro progresivo de la imagen del municipio.

Los socialistas sostienen que Llanes ha sido históricamente un referente turístico, fruto de años de trabajo que permitieron consolidar su patrimonio, sus espacios naturales y su oferta cultural como principales atractivos. Sin embargo, denuncian que esta situación ha cambiado en los últimos años. , sin que los distintos equipos de gobierno hayan actuado para evitarlo", señalan.

"Falta de voluntad"

Según el PSOE, tanto vecinos como visitantes observan "con perplejidad" la proliferación de pintadas en edificios públicos, fachadas y espacios emblemáticos, sin que se hayan adoptado medidas eficaces para revertir esta situación. A su juicio, esto evidencia "una falta de voluntad y dejadez" por parte del actual equipo de gobierno, integrado por Vecinos por Llanes y el Partido Popular.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Óscar Torre, ha explicado que han pedido, en varias ocasiones, al equipo de gobierno que tomen medidas para acabar con la proliferación de pintadas, y que todo han sido evasivas. "Se nos contesta que se está trabajando en ello, pero pasan los meses y los años, y la situación sigue exactamente igual", afirma.

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"Una actuación necesaria"

La moción que se debatirá en el próximo pleno, insta al gobierno local a la presentación, en el plazo de un mes, de un Plan Especial de limpieza integral que abarque tanto los espacios públicos como las fachadas privadas en todo el concejo. "Una actuación necesaria para preservar la imagen de Llanes como destino turístico y garantizar el mantenimiento de su patrimonio urbano", concluyen los socialistas.