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Reposición de alumbrado en luminarias y farolas del paseo del Río Güeña, en Cangas de Onís

Reposición de luminarias en Cangas de Onís.

Reposición de luminarias en Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Estos días se llevan a cabo por un operario del mantenimiento de alumbrados del Ayuntamiento de Cangas de Onís, tareas de reposición de luminarias en el paseo del Río Güeña, desde la zona del barrio de El Fondón hasta la zona azul en El Censu. Se trata de uno de los lugares de la ciudad canguesa más transitados, pues, además se cita obligada de paso para los usuarios de la terminal de autobuses, a la otra margen del cauce fluvial, así como del macroparking de El Lleráu.

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