Cabrales estrena dos depuradoras para mejorar el tratamiento de aguas residuales en Tielve y Bulnes

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha culminado la mejora del tratamiento de aguas residuales en dos de los núcleos más emblemáticos de Cabrales: Tielve y Bulnes. Las nuevas instalaciones, visitadas este lunes por el director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, y el alcalde del concejo, Jose Sánchez (PSOE), han supuesto una inversión de 586.410 euros procedentes de fondos autonómicos y europeos.

El Ayuntamiento de Cabrales ha ejecutado las obras al amparo de una subvención del Gobierno de Asturias, en el marco de la estrategia autonómica contra el cambio climático. La gestión integral del ciclo del agua se ha convertido en una prioridad para la administración regional, que busca reducir el impacto de la contaminación sobre la biodiversidad y garantizar la calidad de las aguas en espacios naturales protegidos.

Sistemas más eficaces

En ambas localidades se han renovado por completo los sistemas de depuración, adaptándolos a los exigentes parámetros de calidad requeridos en el Parque Nacional de los Picos de Europa. Para ello, se han instalado unidades depuradoras de mayor capacidad y tecnologías que optimizan el rendimiento incluso en situaciones de baja carga o con fuertes variaciones estacionales, circunstancias habituales en estos enclaves de alta montaña.

Estas actuaciones forman parte de la convocatoria extraordinaria impulsada por el Principado para los concejos del área de influencia del parque nacional, dotada con más de dos millones de euros y cofinanciada con los fondos Next Generation EU. Esta línea de ayudas ha permitido a los ayuntamientos ejecutar intervenciones estratégicas orientadas a mejorar los servicios básicos, preservar el patrimonio natural y reforzar la calidad de vida en el medio rural.

Implicación del Ayuntamiento

El Consistorio cabraliego, según el Ejecutivo autonómico, ha mantenido "una implicación constante en la mejora del ciclo del agua y la conservación del medio natural". Durante los últimos años ha promovido sucesivas actuaciones en materia de depuración, abastecimiento y mejora de infraestructuras vinculadas al uso público, lo que ha permitido avanzar de forma progresiva en la calidad ambiental del concejo.

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Estos trabajos se suman al importante volumen de inversión destinado al Parque Nacional de los Picos de Europa, cuyo presupuesto total alcanza los 16,6 millones de euros, de los cuales 6,47 corresponden a la vertiente asturiana. A esta dotación se añaden las recientes convocatorias ordinarias de ayudas al área de influencia socioeconómica, por importe de 248.000 euros, que permiten mantener el apoyo continuado a los ayuntamientos para desarrollar actuaciones compatibles con la conservación del medio natural y el desarrollo sostenible del territorio.