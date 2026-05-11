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Cangas de Onís celebra el primer aniversario del Bailiato Territorial de la Hermandad de Caballeros de Santo Toribio en Asturias

La conmemoración incluyó una misa en la ermita de Santo Toribio y de Llueves una conferencia sobre la figura histórica de Pelayo

Algunos de los participantes en la jornada, junto a la capilla de la Santa Cruz, en Cangas de Onís.

Algunos de los participantes en la jornada, junto a la capilla de la Santa Cruz, en Cangas de Onís. / Cedida a LNE

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Cangas de Onís

Cangas de Onís ha acogido diversos actos organizados por la Hermandad de Caballeros de Santo Toribio de Liébana (HCSTL), que han servido para conmemorar el primer aniversario de la constitución de su Bailiato Territorial en Asturias. La programación combinó recorridos a pie o a caballo, celebraciones religiosas, una comida de hermandad y una conferencia histórica, además del nombramiento de dos nuevos Caballeros de Honor.

Acudieron a la cita, entre otras autoridades, el comandante Militar de Asturias y coronel del Regimiento Príncipe número 3, José Miguel Garcés Menduiña; el comandante naval de Asturias, Luis Rodríguez Garat, y el delegado de Defensa en el Principado de Asturias, el coronel Jesús Moreno del Valle.

La jornada comenzó las diez de la mañana en la capilla de la Santa Cruz de Cangas de Onís, que permaneció abierta para las visitas. Allí, Francisco Avelino Aguado Blázquez ofreció una breve reseña sobre la historia del templo, el primero de la cristiandad en España. Media hora después, los asistentes se desplazaron hacia la localidad de Llueves, algunos a pie y otros a caballo.

Misa, en Llueves

La ermita de Santo Toribio, en Llueves, fue el escenario de la santa misa al mediodía. La ceremonia fue oficiada por el capellán castrense comandante Juan Luis García Rodríguez, quien ejerce como Pater del Regimiento Príncipe número tres. Al término de la misa, la comitiva regreso a Cangas de Onís con una breve pausa en la terraza del hotel Mirador de La Cepada. La comida comenzó a las dos y media de la tarde en el restaurante Villa María de Cangas de Onís.

Participantes de la Hermandad de Santo Toribio de Liébana en Llueves (Cangas de Onís).

Participantes de la Hermandad de Santo Toribio de Liébana en Llueves (Cangas de Onís). / Cedida a LNE

Ya por la tarde, el salón de actos del Ayuntamiento de Cangas de Onís fue sede de una conferencia titulada "Pelayo personaje histórico", a cargo de Francisco Avelino Aguado Blázquez. Al término de la charla se procedió al nombramiento como Caballeros de Honor de la HCSTL a la Abadía de Covadonga y al alcalde de Cangas de Onís.

Defensora del Lignum Crucis

La Hermandad de Caballeros de Santo Toribio de Liébana se define como defensora del Lignum Crucis –la reliquia del madero de la cruz que se venera en el monasterio de Santo Toribio– y del Camino de Santiago.

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Algunos participantes en la reunión de caballeros de la Hermandad de Santo Toribio de Liébana en Cangas de Onís.

Algunos participantes en la reunión de caballeros de la Hermandad de Santo Toribio de Liébana en Cangas de Onís. / Cedida a LNE

La creación del Bailiato de Asturias, que ha cumplido su primer año, supuso la implantación de esta entidad en el Principado con sede en la basílica santuario del Sagrado Corazón de Jesús de Gijón. Es la primera delegación de la Hermandad fuera de Cantabria. La elección de Cangas de Onís para esta conmemoración no es casual: la localidad, vinculada al origen del Reino de Asturias y a la figura de Pelayo, ofrece un escenario cargado de simbolismo para una hermandad que aúna tradición religiosa y vinculación jacobea.

Algunos de los asistentes a la reunión de la Hermandad de Santo Toribio de Liébana en Cangas de Onís.

Algunos de los asistentes a la reunión de la Hermandad de Santo Toribio de Liébana en Cangas de Onís. / Cedida a LNE

Algunos de los asistentes a la reunión de la Hermandad.

Algunos de los asistentes a la reunión de la Hermandad. / Cedida a LNE

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