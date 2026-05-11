Cangas de Onís también suspende la subasta del campanu del Sella y cederá a una sociedad de pescadores los 2.500 euros que iba a aportar

El Ayuntamiento de Cangas de Onís, que preside el popular José Manuel González Castro, y la Asociación de Pescadores El Esmerillón, está liderada por Antón Caldevilla Pérez, junto a los ribereños del río Sella, lleva más de una década organizando la tradicional subasta del Campanu del Sella, una cita que supone una apuesta firme por la puesta en valor de la cultura ribereña, las tradiciones y el patrimonio vinculado al río.

Sin embargo, tras varias semanas desde el inicio de la temporada de pesca del salmón en aguas continentales del Principado de Asturias y ante la ausencia de capturas, el Ayuntamiento cangués ha decidido suspender este año 2026 la celebración de la subasta, que estaba programada en los aledaños de El Puentón, a la vera del río Sella.

Repoblación de alevines

Asimismo, el Consistorio ha acordado destinar los 2.500 euros que tradicionalmente se entregaban como premio al pescador del Campanu del Sella a la Asociación de Pescadores El Esmerillón, en reconocimiento a su compromiso y labor responsable con el río Sella y la conservación del salmón atlántico.

El citado colectivo desarrolla desde hace años un importante trabajo de repoblación de alevines de salmón. Solo en los dos últimos años han soltado más de 40.000 alevines y este año está prevista la liberación de otros 10.000 ejemplares más, criados por ellos mismos en su propia piscifactoría.

Suspendida la puja también en Salas

Con esta decisión, el Ayuntamiento de Cangas de Onís "quiere realizar un gesto de responsabilidad y apoyo hacia quienes trabajan diariamente por la conservación del río Sella, colaborando estrechamente con los ribereños y, especialmente, con la Asociación El Esmerillón en la protección y recuperación de una de las señas de identidad más importantes del concejo".

Tampoco se celebrará la subasta del campanu de Asturias en Salas. El evento fue suspendido tras el fallecimiento de Jesús Fernández Fernández, vecino muy querido en la zona y vicepresidente de la Sociedad de Pescadores Las Mestas, con tan solo 38 años tras resultar gravemente herido el pasado mes de marzo en un accidente laboral.

Este año, 3.739 licencias

La temporada para la pesca del salmón comenzó el pasado 18 de abril y finalizará el próximo 15 de julio. El Principado ha concedido este año 3.739 licencias, además de autorización para otras 1.499 licencias interautonómicas para la captura de trucha y salmón en varias comunidades.

La normativa de este 2026 fija un cupo anual de dos salmones por pescador, de los que solo uno podrá ser con muerte, de forma que podrán pescarse uno con muerte y otro sin muerte o dos sin muerte. Una vez alcanzado el cupo anual por río, los adjudicatarios de los cotos solo podrán seguir practicando capturas sin muerte.

Los cupos anuales, reducidos

Los cupos anuales globales también se han reducido de forma considerable por parte de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias, pasando de los 620 ejemplares del anterior ejercicio 2025 a tan solo 154 en el actual año 2026.

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La distribución por cuencas fluviales queda fijada en 60 capturas para Nalón-Narcea, con un máximo de 25 en zona libre; 52 para Sella-Piloña, con un tope de 21 en zona libre; 30 para el Cares-Deva, con un máximo de 12 en zona libre, 5 para el Esva y 7 para el Eo. Eso sí, hasta la fecha, aún se aguarda por el campanu de Asturias y, por ende, del primer ejemplar de la campaña salmonera en cada una de las citadas cuencas.