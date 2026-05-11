Dimite un concejal de Vecinos por Llanes tras acceder de forma irregular a documentos bajo custodia especial, según asegura, "por error"

El concejal de Vecinos por Llanes (VxLl), Xuan Valladares, ha presentado su dimisión después de acceder por su cuenta y riesgo a unos documentos que se hallaban bajo un régimen especial de custodia en el Ayuntamiento. El edil, que llevaba siete años en el cargo, quiso comprobar si existía un posible error administrativo en la adjudicación de parcelas agrícolas en la Sierra Plana de Purón, pero al hacerlo vulneró, asegura que sin saberlo, la normativa que protegía aquella documentación. Aunque subraya que no hubo mala intención, asume que el desconocimiento de las reglas no le exime de responsabilidad.

Valladares, portavoz de Asturias Ganadera, explicó en un extenso comunicado que su formación política nació precisamente para alejarse de las "malas prácticas convencionales: sin redes clientelares, sin financiación opaca y con una vocación de servicio basada en la honradez". Por eso, cuando se dio cuenta de que había cometido un error, aunque sea de carácter formal, decidió que "lo más coherente" es "abandonar el puesto público".

Cita velada a Pedro Sánchez

Tras repasar los escándalos que salpican a familiares y personas de confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, –sin citarlo– y destacar que no ha dimitido, Valladares señala: "Otros pensamos que, incluso cuando un error no tiene ningún cariz moral o de falta de ética, sino que sea solo formal, se debe asumir con naturalidad y, si se considera relevante, abandonar el puesto público que se ostente sin mayor problema".

Los hechos se remontan a la semana pasada. Valladares, que ejercía como edil de Agroganadería, Hacienda y Sanciones, sospechaba que desde el Consistorio se había podido cometer algún fallo que perjudicara a vecinos que optaban a una parcela en la Sierra Plana de Purón. Algunas personas le estaban presionando por la urgencia de saber si debían incluir o no la superficie de esas parcelas en la solicitud de la Política Agraria Común (PAC).

Escrito de despedida

La funcionaria encargada de aquel despacho se encontraba teletrabajando y no acudiría al Ayuntamiento durante varios días, así que el concejal buscó la forma de entrar (utilizó una llave del despacho) y comprobarlo él mismo. Accedió a la carpeta donde figuraban los documentos, una caja que, según supo después, tenía un régimen de custodia que prohibía expresamente abrirla sin las debidas garantías. Valladares insiste en que no podía imaginar aquella restricción, pero admite que, una vez que se la explicaron, le pareció "absolutamente razonable".

Según el relato del dimisionario, inmediatamente después, y antes de que la técnico competente elaborara ningún informe, comunicó lo sucedido al alcalde, Enrique Riestra, y le trasladó su intención de dimitir. En su escrito de despedida, aprovecha para pedir "perdón públicamente a todas las personas del concejo" y eximir "absolutamente de cualquier responsabilidad a también cualquier trabajador del Ayuntamiento".

"Un sistema burocrático infame"

Sostiene que él es el único responsable: quienes le proporcionaron un dato o una llave cumplían con su trabajo "de forma solícita y correcta", sin tener por qué conocer los detalles que hacían incorrecta su actuación, asegura. Más allá de su error, Valladares aprovecha su salida para lanzar una denuncia de calado. Asegura que en sus siete años como edil estuvo en tres ocasiones a punto de dimitir por asuntos que no derivaban de faltas propias, sino de "un sistema burocrático infame que nos condena a la ineficiencia". Y sostiene que España nunca conseguirá situarse a la cabeza de las democracias occidentales mientras no haya "un cambio drástico y profundo en su sistema burocrático". Propone adelgazar estructuras, ganar agilidad y flexibilidad, y menos autocomplacencia con los fallos sistémicos.

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El ya exconcejal se adelanta también a lo que considera una "inevitable ola de infundios". Advierte que quienes habitan "la política del mal, de la trampa y la mentira" intentarán retorcer la realidad para sugerir que pudo tener algún interés espurio al alterar el contenido de la caja. Rebate esa posibilidad recordando que, si alguien quisiera intervenir fraudulentamente, no preguntaría abiertamente a todo el personal dónde estaba la documentación, ni enviaría imágenes del interior de la caja a la funcionaria que la custodiaba a distancia, como él hizo. "Dimito de mis funciones de concejal y vuelvo a la casería", concluye.