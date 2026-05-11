Enrique Riestra, alcalde de Llanes: "Haber salvado al concejo de la quiebra fue lo mejor de estos once años como alcalde"

Enrique Riestra es alcalde de Llanes desde 2015. Reside en Cardosu, tiene 49 años, es abogado y preside Vecinos por Llanes (VxLl), que gobernó ocho años junto a Foro, PP e IU, y desde 2023, solo con el PP.

–¿Se presentará a la reelección?

–En Vecinos por Llanes todavía no estamos pensando en eso. Otros hacen encuestas que ponen nerviosos a sus propios compañeros. Nosotros estamos centrados en cumplir el programa electoral y seguir gestionando el Ayuntamiento lo mejor posible. Seguramente hagamos lo que menos le guste al PSOE de Llanes.

–¿A qué se refiere cuando habla de nervios en el PSOE?

–Todo apunta a que el sanchismo quiere desembarcar en Llanes. Es "vox populi". Pero esa no es mi guerra, es la suya.

–¿Qué tal es la relación con el PP?

–Bien. Llevamos muchos años gobernando, antes con más grupos y ahora solo los dos, que es más fácil. Tenemos visiones diferentes en algunos aspectos, pero intentamos conciliar en lo importante. Hay una relación sana.

–¿Mejor relación que la que hubo con otros grupos, como Foro?

–Sí. Gobiernan mejor dos que cuatro. Lo estamos haciendo muy bien.

–¿Hay discrepancias con el PP en las medidas a aplicar en las zonas tensionadas de Llanes y Posada?

–Puede haberlas cuando entendamos exactamente qué significa. Si las llega a haber, intentaremos conciliar. Ciertas cosas no son competencia nuestra y tendremos que asumirlas.

Enrique Riestra en el balcón del Ayuntamiento de Llanes. / Ramón Díaz

–Dice usted a menudo que en Vecinos por Llanes hay gente de derechas, de izquierdas… ¿Cuál es el nexo? ¿El mismo que unió a VxLl, Foro, PP e IU, el rechazo al PSOE?

–No, ni mucho menos. La pregunta no es por qué se juntaron cuatro grupos tan distintos, sino qué pasó para que tuvieran que hacerlo.

–¿Qué pasó?

–Un rodillo. Había muchos intereses distintos a los de los vecinos. Dos partidos como PP e IU, tan distantes ideológicamente lo vivieron y fueron capaces de dejar a un lado las diferencias para gobernar juntos.

–¿A qué intereses se refiere?

–Urbanísticos, sobre todo, y de poder. Fue un fiscal el que dijo que el PSOE trataba a Llanes como un cortijo, no fui yo. Una de las grandes ganancias de estos años es que los llaniscos nunca más van a tolerar eso. No hay marcha atrás.

–¿Cómo explica que tras 11 años no hayan sido ustedes capaces de aprobar un plan de urbanismo?

–Es difícil de explicar. El punto nuclear es que había demasiados intereses en juego. Somos un partido muy humilde, pequeñito, al lado de intereses económicos muy grandes. Solo dar la cara para que Llanes tenga futuro y que esos intereses no prevalezcan sobre los generales es difícil. La burocracia también cuenta, pero el núcleo son los intereses que había y que todavía existen.

–¿No influyeron también los errores propios, como presentar documentación incompleta a la CUOTA, como advirtió en su día el PSOE?

–Teníamos un informe que validó lo que llevamos a pleno y lo que se envió. La CUOTA tuvo otra interpretación, la misma que el PSOE, casualmente. Pero la CUOTA estuvo casi nueve meses sin decirnos nada. Ahí están esos intereses.

–La Consejería de Medio Ambiente acaba de señalar un nuevo error.

–La nomenclatura no fue la correcta, según su interpretación. Son cuestiones técnicas que entre técnicos habitualmente se solucionan. Lo que llama la atención es el tiempo: cuatro meses hasta que, a requerimiento nuestro, la Consejería nos dijo que faltaba un papel. En diez días se podría haber subsanado si se hubiera advertido por teléfono.

–¿Cuándo entrará el plan en vigor?

–Hay un problema: quien vive de la política y juega a la política a nivel profesional sabe que hay elecciones en mayo de 2027.

–¿Y eso qué significa? ¿Cree que el Plan General no se va a aprobar?

–El partido que tenía intereses muy claros y que sigue gobernando en Asturias no creo que acepte un planeamiento que elimina esos intereses. Tengo la impresión de que lo político se va a comer a lo técnico.

–¿Puede cifrar las diferencias entre la propuesta urbanística del PSOE y la actual?

–En números redondos: 15.000 viviendas que proponía el PSOE frente a 5.000 ahora. Pero la clave es quién, cómo y dónde podía construir.

–¿Qué pasó con la Reserva Regional de Suelo de Poo?

–Hubo una tomadura de pelo a los llaniscos. En 2006 se firmó un convenio para expropiar 60.000 metros cuadrados mediante la empresa Sedes. Tras eso, tres empresas constructoras compraron 25.000 metros a particulares, con ese convenio en la mano, diciendo "te compro o te expropian", y luego los permutaron al Ayuntamiento por suelo dotacional valorado en más de tres millones de euros. Desde entonces no se ha promovido ni una sola vivienda. Hoy tenemos suelo rústico. Eso fue un pelotazo. Quien diga otra cosa miente. Y achacarnos a nosotros algo de todo esto es un mal chiste.

–¿Qué relación mantiene su gobierno con el Principado?

–Es como si fuéramos 78 hermanos, y nosotros, el hermano al que no dan de comer ni de cenar. Pero aunque piensen que en breve van a ser 77, tenemos energías por otras partes. El trato es completamente injusto, pero aprendimos a convivir con ello y algún día acabará. Cuando hagamos las comparativas con otros concejos, la gente va a caer de espaldas. Ellos tendrán que seguir vendiendo las rotondas de Celoriu, que llevaban 20 años prometiendo.

–¿Es buena la situación económica del Ayuntamiento?

–Sí. Cuando llegamos la deuda era de casi ocho millones y el presupuesto no llegaba a 17. Ahora tenemos presupuestos de 24 millones y capacidad de inversión municipal nunca antes vista. Hay dos formas de abordar la economía: una responsable y otra la que heredamos. Hay quien piensa que la Administración está para gastar sin mirar que los nietos tendrán que pagar sus "fiestas". Nosotros no. Nosotros gestionamos el dinero de los llaniscos con responsabilidad. Sacamos remanente año tras año, que luego reinvertimos. El año pasado sacamos dos millones y medio para obras. Hay más limpieza, más desbroces, más hormigonados, servicios con los que ni soñábamos… La inversión municipal de estas dos últimas legislaturas supera las de los últimos 20 años del PSOE.

–¿Qué logro le enorgullece más?

–La administración local funciona, pero sobre todo estoy muy orgulloso de haber salvado a Llanes de pagar 20 millones de euros por una licencia ilegal aprobada en tres días.

–¿Se refiere al caso Kaype?

–Por supuesto. ¿Qué sería de Llanes hoy con una deuda de 20 millones? El PSOE, en 2019, propuso llegar a un acuerdo con la propiedad, que pedía 21 millones de indemnización. Haber salvado a Llanes, a los vecinos de la quiebra fue el día más feliz, lo mejor de estos once años como alcalde.

–¿Qué planes tiene para el año que resta de mandato?

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–Seguir trabajando igual, seguir sacando obras, luchar para que los departamentos vayan funcionando y bajar los plazos de concesión de licencias mayores de obra todo lo posible. Lo que está claro es que ahora Llanes está mejor, es más reconocida, tiene más turismo, más respeto por el territorio, más capacidad para afrontar el futuro, y los procedimientos son legales y justos.