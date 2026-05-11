El MUJA abre sus laboratorios al público para mostrar el trabajo de conservación de fósiles por el Día internacional de los museos

Los centros culturales gestionados por la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, entre ellos el Museo Jurásico de Asturias (MUJA) y el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo, se sumarán durante el fin de semana a la celebración del Día internacional de los museos con una programación que abarca desde visitas a laboratorios paleontológicos hasta talleres de fabricación de fuego inspirados en el Paleolítico. Las actividades se desarrollarán el sábado 16 y el domingo 17 de mayo, con la particularidad de que la entrada será gratuita en la segunda jornada, mientras que el sábado mantendrá su coste habitual.

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) en Colunga, ofrece durante ambos días, a las 12:30 horas, visitas guiadas a sus laboratorios y a la litoteca, el espacio donde se almacenan y estudian las muestras geológicas. La actividad permitirá al público conocer el entorno de trabajo del equipo científico encargado de la conservación de los fósiles. El domingo, el recorrido contará con la presencia de Pablo Puerta, técnico universitario en Paleontología y jefe del Departamento de Logística en Campañas Paleontológicas del Museo Paleontológico Egidio Feruglio de Trelew (Argentina), quien junto a la investigadora Laura Piñuela mostrará el proceso de preparación y conservación de restos fósiles. Para el público infantil, el museo ha organizado el taller Piedra, papel y pincel, con varias sesiones a lo largo del fin de semana, además de poner a disposición de los visitantes audioguías para recorrer la exposición de manera autónoma.

Taller para el público infantil

En el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo, en Ribadesella, en la programación del domingo incluye el taller "Mi museo en miniatura," dirigido al público infantil, en el que los participantes conocerán y representarán las distintas tareas que requiere el funcionamiento diario de un equipamiento museístico. La cita es a las 12:00 horas. Durante todo el fin de semana, el centro ofrecerá visitas guiadas a la exposición permanente a las 13:00 horas, así como el taller familiar Colores que nacen de la naturaleza a las 16:00 horas. Permanece abierta además la muestra temporal El poblamiento prehistórico en el Valle del Sella: un recorrido a través de los investigadores/as que contribuyeron a su conocimiento.

En otras zonas de Asturias, el Parque de la Prehistoria de Teverga centrará su propuesta del domingo en el fuego como elemento central de la vida paleolítica. A través de un taller que se repetirá a las 12:00, 13:00, 16:00 y 17:00 horas, el público podrá conocer los usos del fuego, los materiales necesarios para generarlo y las técnicas empleadas por los antepasados humanos. El parque mantendrá también durante el fin de semana los recorridos guiados a la Cueva de Cuevas, así como la posibilidad de visitar la Galería y el cercado de animales.

Realidad virtual

El Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro" acogerá el sábado 16 a las 17:00 horas la entrega de los premios literarios convocados por la Asociación Cultural El Carpio. Una hora más tarde, a las 18:00 horas, tendrá lugar un concierto del dúo "Mestura", formado por Marisa López Diz y Luis M. Suárez, una agrupación de amplia trayectoria que interpretará temas propios y versiones de otros autores. La actividad está organizada por la propia asociación cultural. Durante todo el fin de semana se podrá visitar también la exposición En el umbral del olvido, un proyecto fotográfico documental de Analía Pello.

El Centro del Prerrománico Asturiano, por su parte, incorpora la tecnología de realidad virtual como herramienta de divulgación. Los visitantes podrán ponerse las gafas y disfrutar de un viaje inmersivo a este estilo artístico único, con varias sesiones disponibles cada día del fin de semana.

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Todas las actividades tienen plazas limitadas, por lo que desde la organización recomiendan consultar los detalles específicos en las páginas web de cada equipamiento. La celebración del Día de los Museos supone así una oportunidad para que el público acceda no solo a las colecciones expuestas, sino también a los espacios de trabajo científicos y a los talleres que habitualmente permanecen cerrados a la visita general, en un esfuerzo por hacer visible la labor que se desarrolla tras las vitrinas.