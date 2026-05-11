El PSOE exige explicaciones sobre los hechos "de extrema gravedad" que rodearon a la dimisión del concejal de Vecinos por Llanes Xuan Valladares

El PSOE de Llanes ha reclamado este lunes "máxima transparencia, explicaciones inmediatas y asunción de responsabilidades políticas" al equipo de gobierno municipal tras la dimisión del concejal de Vecinos por Llanes, Xuan Valladares, después de reconocer públicamente que accedió por su cuenta a documentación sometida a custodia especial relacionada con la adjudicación de parcelas agrícolas en la Sierra Plana de Purón.

El secretario general de los socialistas llaniscos y portavoz municipal, Óscar Torre, ha asegurado que la renuncia del edil confirma "la extrema gravedad de lo sucedido", pero advirtió de que siguen existiendo "muchísimas preguntas sin responder" sobre el proceso de adjudicación y sobre los "errores" a los que el propio Valladares hace referencia en su comunicado de despedida.

"Un hecho gravísimo"

"Estamos hablando de un miembro del gobierno municipal que reconoce haber accedido de manera irregular a documentación protegida porque consideraba que el Ayuntamiento estaba cometiendo errores que podían perjudicar a determinadas personas. Es un hecho gravísimo que no puede zanjarse únicamente con una dimisión y unas disculpas", ha señalado Torre.

"Lo grave no es solo el acceso irregular a una documentación bajo custodia especial, sino que un miembro del gobierno admita públicamente que existían errores en un procedimiento que afectaba directamente a determinadas personas", ha expuesto Óscar Torre, quien ha exigido al alcalde, Enrique Riestra, que explique "por qué trataron de tapar estas supuestas irregularidades hasta que el PSOE pidió acceso al expediente".

"Sombra de sospecha"

Según el PSOE, la dimisión de Valladares extiende una "gravísima sombra de sospecha" sobre el funcionamiento interno del gobierno llanisco, que integran Vecinos por Llanes y PP, y sobre la gestión política de los propios concejales. "No estamos ante un episodio aislado ni ante un simple error administrativo. Estamos ante hechos muy graves que afectan directamente a la credibilidad institucional del gobierno municipal", han remarcado los socialistas.

Torre considera "especialmente relevante" que el propio Valladares reconozca en su escrito que informó personalmente al Alcalde de lo ocurrido antes de hacerse pública la situación. "El Alcalde no puede esconderse ni mirar hacia otro lado. Enrique Riestra conocía los hechos y debe explicar qué hizo, cuándo lo supo y por qué permitió que esta situación alcanzase semejante gravedad", ha añadido el dirigente socialista.

Dudas sobre el procedimiento

"La responsabilidad política no puede limitarse exclusivamente al hasta ahora concejal. La ciudadanía merece saber si había más responsables políticos al tanto de lo sucedido y si el gobierno municipal intentó minimizar unos hechos de enorme gravedad", ha indicado el Grupo Municipal Socialista.

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Los socialistas llaniscos recordaron, además, que ya habían solicitado formalmente acceso al expediente completo de adjudicación de las parcelas de Purón ante las dudas existentes sobre el procedimiento, y consideran que los hechos conocidos tras la dimisión "agravan aún más" la necesidad de revisar "todos los procesos de adjudicaciones en el concejo de Llanes con absoluta transparencia".