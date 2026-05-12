El alcalde de Llanes elogia la dimisión de Valladares y la contrapone a la actitud del PSOE ante sus escándalos: "Un cargo público debe ser ante todo un ejemplo de transparencia y ejemplaridad"

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha querido convertir la reciente dimisión de un concejal de su propio partido en una oportunidad para trazar una línea divisoria entre la forma de hacer política que defiende su formación y la que, a su juicio, practica el PSOE. Xuan Valladares, edil de Vecinos por Llanes (VxLl), presentó su renuncia este lunes tras haber accedido sin permiso a documentación bajo custodia. El regidor califica la dimisión como "un acto de profunda entereza moral y responsabilidad política", en contraste con la actitud que, según destaca, mantienen los cargos socialistas implicados en escándalos políticos.

Riestra, que además de alcalde es presidente de VxLl, insiste en que la decisión de Valladares no fue "un gesto menor ni tomado a la ligera". El concejal saliente ha antepuesto "la dignidad del cargo, el respeto a los principios de su formación política y, sobre todo, la honestidad con los vecinos" a cualquier otra consideración personal o de partido.

"Transparencia y ejemplaridad"

El Regidor subraya que Valladares no se ha aferrado al acta de concejal amparándose en la presunción de inocencia, una figura jurídica que describe como un "parapeto" que algunos políticos utilizan para eludir la asunción de responsabilidades. "Él ha dado un paso al lado porque entiende, como nosotros entendemos, que un cargo público debe ser ante todo un ejemplo de transparencia y ejemplaridad", afirma.

Sin embargo, el núcleo del mensaje de Riestra no se agota en la alabanza interna: aprovecha la coyuntura para lanzar una comparación explícita con otros episodios recientes de la vida política asturiana. Resulta "inevitable", señala, recordar el caso de la mina de Cerredo, en Degaña, un proyecto que ha generado controversia durante los últimos años, en el que se han registrado fallecidos y en el que han aparecido implicados cargos del PSOE.

"Nadie antepuso la ética al escaño"

"Lejos de dimitir o asumir responsabilidades políticas, los cargos socialistas implicados se han refugiado en argucias técnicas, en plazos procesales y en un silencio cómplice. Nadie antepuso la ética al escaño", subraya Riestra. Esa manera de concebir la política, según el alcalde llanisco, funciona como "un blindaje personal frente a la rendición de cuentas" y representa "la antítesis de lo que acaba de hacer Valladares".

El razonamiento del Alcalde busca así establecer un contraste moral entre dos formas opuestas de entender la función pública. Mientras que en Llanes, según su relato, un concejal dimite por coherencia y honestidad, en otros concejos y formaciones los cargos se protegen en tecnicismos procesales.

Sin excusas

"No ha buscado excusas", afirma el regidor sobre Valladares, en una frase que implícitamente sugiere que otros sí las han buscado. Riestra aprovecha además para reivindicar que en Vecinos por Llanes no solo se predica con el ejemplo, sino que se vive conforme a los "valores" que defienden: "Rigor, honestidad y compromiso real con los vecinos".

Noticias relacionadas

La declaración concluye con un agradecimiento directo al concejal saliente –"gracias por tu honestidad", dice– y un deseo de que su ejemplo cale en otras formaciones y territorios. "Sin responsabilidad ni coherencia no hay democracia que se sostenga", sentencia Riestra, que da por hecho que seguirá trabajando junto a Valladares "desde el día a día de Vecinos por Llanes, por la mejora de nuestro concejo".