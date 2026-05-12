Asturias extiende su programa de transformación digital para pequeños comercios al Oriente
La iniciativa, impulsada por el Gobierno del Principado, ofrecerá asesoramiento gratuito y personalizado a pequeños establecimientos hasta finales de 2028
El programa de digitalización del comercio asturiano (DICA) ha iniciado este martes su andadura en la comarca del Oriente con el objetivo de ofrecer asesoramiento gratuito y personalizado a los pequeños establecimientos de la zona. La presentación oficial tuvo lugar en el salón de actos del Ayuntamiento de Parres, donde las autoridades locales y representantes de la asociación de comerciantes de Arriondas conocieron los detalles de una iniciativa que estará operativa hasta finales de 2028.
Impulsado por el Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, el Programa DICA ya llevaba varios meses funcionando en las comarcas de Oviedo, Gijón y Avilés. Su propósito es acompañar a los pequeños comercios en su proceso de transformación digital, adaptándose al nivel de madurez tecnológica de cada negocio participante.
Visibilidad en internet
La novedad ahora es su despliegue en el oriente asturiano, que abarca 14 concejos. Durante el acto, que contó con la presencia de la directora general de Comercio del Principado, Arantxa González Montell, y del alcalde de Parres, Emilio García Longo, se detallaron las líneas de actuación del programa. Entre ellas figuran el aumento de la visibilidad de los establecimientos en internet, la mejora en la gestión de redes sociales, páginas web y venta online, así como aspectos menos visibles pero igualmente estratégicos: la ciberseguridad, el uso de la inteligencia artificial y la gestión de los datos del negocio.
El asesoramiento, que se presta de forma gratuita y directamente en el propio establecimiento comercial, está diseñado para comerciantes de cualquier nivel de conocimiento digital. Desde el Principado subrayaron que la colaboración con los ayuntamientos y las asociaciones de comerciantes será clave para que la información llegue a todos los negocios del territorio, para animarles a participar y para visibilizar los resultados obtenidos en cada concejo.
Formulario de inscripción
Los comerciantes de la comarca del Oriente interesados en sumarse al programa pueden inscribirse a través del formulario habilitado en la página web dicasturias.es. El plazo, dado que la iniciativa se extiende hasta 2028, permite una incorporación gradual a lo largo de los próximos meses.
La apuesta del Principado por la digitalización del pequeño comercio, que ya acumula experiencia en las tres grandes áreas urbanas asturianas, busca ahora arraigar en un territorio de carácter más rural, donde el acompañamiento presencial puede marcar una diferencia significativa en la capacidad de los negocios para adaptarse a las exigencias del mercado actual.
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