Carmen Cuenco visibiliza la doble barrera que tienen los jóvenes en Arriondas para independizarse: "No hay vivienda, todo es vacacional, y el trabajo solo sale en verano"

Carmen Cuenco tiene 27 años y vive en Arriondas, pero ni su edad ni sus ganas de independizarse bastan para dar el paso. Su realidad laboral, explica, es la de muchos jóvenes de la zona: empleo en temporada alta y pocas opciones fuera del verano. "Yo solo trabajo en temporada, que es lo que hay en Arriondas: trabajar todo el verano, Semana Santa y poco más", resume.

A esa inestabilidad se suma un mercado de la vivienda prácticamente cerrado para quienes quieren quedarse a vivir todo el año en la comarca. "Tengo amigas que llevan buscando para irse a vivir con su pareja, y es que no hay. Ni hay vivienda, porque lo que había ahora es vacacional, y lo poco que hay el precio está por las nubes", lamenta.

Cuenco describe así un círculo vicioso del que resulta muy difícil salir. Si quiere un empleo más estable, tendría que marcharse a Oviedo, pero allí el acceso a la vivienda tampoco está al alcance de una joven con ingresos limitados. "Si quiero trabajar todo el año, tengo que vivir en Oviedo. En Oviedo no puedes permitirte vivir solo. Y luego, si encima quieres independizarte aquí, donde vives, no puedes porque no hay vivienda y el trabajo es de verano y no puedes mantenerte todo el año", explica.

Ante esa falta de alternativas, quedarse en casa de sus padres se convierte en la única opción sensata. "Al final, para irme a vivir sola y no poder mantenerme durante todo el año, me quedo en casa con mis padres, que por lo menos puedo ahorrar", señala. Su testimonio retrata una doble barrera para muchos jóvenes del interior del Oriente: la precariedad del empleo y la ausencia de una oferta de alquiler asumible.

Las dramáticas cifras regionales

Tres de cada cuatro jóvenes menores de 35 años viven con sus padres en Asturias. La emancipación juvenil es cada vez más compleja en la región y en toda España. Detrás de ello está el precio de la vivienda, que no para de crecer, como confirman los datos oficiales y los aportados por los principales portales inmobiliarios. En marzo de 2026, el precio de venta de la vivienda en el Principado estaba en una media de 1.746 euros por metro cuadrado, un 1,1% más que el mes anterior, un 2,4 % por encima de diciembre de 2025 y un 17% más elevado que un año antes. Recorrido similar sufrió el mercado de los alquileres, con una media de 105 euros por metro cuadrado en marzo, un 8,3 % más que en el mismo mes del año anterior.