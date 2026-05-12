El centro de atención primaria de Cangas de Onís ampliará su capacidad con dos nuevos equipos, uno de médicos y otro de enfermería

Cangas de Onís sumará un nuevo grupo de medicina y otro de enfermería en su centro de referencia de atención primaria, de modo que pasará de tres a cuatro equipos, según avanzó este martes el viceconsejero de Políticas Sanitarias, Pablo García, durante la presentación de la IV Jornada Autonómica de Enfermería del Principado de Asturias. La ampliación se hará con una pequeña reforma en espacios que en la actualidad ocupa el servicio de ambulancias y que quedarán liberados gracias a la cesión de dependencias por parte del Ayuntamiento. El objetivo, dijo, es habilitar dos despachos, uno para enfermería y otro para medicina, "para prestar una atención de más calidad y mejores tiempos de atención".

García situó la ejecución de las obras y la puesta en marcha del nuevo dispositivo "a lo largo de todo el mes de octubre" y expresó su previsión de que esté operativo antes de que termine el año. El Viceconsejero vinculó además esta mejora al nuevo mapa sanitario del área de Oriente, que, a su juicio, debe aportar más eficiencia, mayor capacidad de resolución y una atención más equitativa y adaptada a una población cambiante.

Reivindicación profesional

El presidente del Colegio de Enfermería de Asturias, Esteban Gómez, aprovechó el acto para admitir que la profesión "no ha avanzado al ritmo que nos hubiese gustado" y lamentó incluso un retroceso en algunos espacios de dirección ocupados por enfermeras. Aun así, defendió que el liderazgo no puede quedar a la espera de decisiones administrativas y resumió su posición con la idea de que "la profesión se ejerce, no se concede".

Gómez sostuvo que las enfermeras no son solo personal del sistema, sino profesionales con autonomía, responsabilidad y capacidad de liderazgo sobre el cuidado, y pidió más iniciativa para impulsar proyectos dentro y fuera de la estructura sanitaria. En esa misma línea, reivindicó el talento "técnico, humano y estratégico" de la enfermería asturiana y llamó a ganar espacio desde la competencia, la deontología y la profesionalidad, no solo desde la queja.

Estrategia de cuidados

La directora general de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria, Rocío Allande, enmarcó la jornada como "una declaración de principios" y defendió que liderar en salud ya no consiste solo en dirigir estructuras, sino en transformar la atención desde la cercanía, la evidencia científica y el trabajo en equipo. Allande recordó que Asturias afronta una realidad marcada por el envejecimiento, la cronicidad, la dependencia y la soledad no deseada, lo que obliga a integrar lo sanitario y lo social, el hospital y el domicilio, la tecnología y la humanidad.

La directora general subrayó, además, que los sistemas con mayor desarrollo de la enfermería obtienen mejores resultados en salud, menos mortalidad hospitalaria, mayor satisfacción de los pacientes y mejores indicadores de seguridad clínica. García enlazó ese discurso con la estrategia asturiana de cuidados y con medidas ya en marcha, como el mapa de competencias de especialidades enfermeras y la incorporación de 349 especialistas a partir del 18 de mayo, además del despliegue progresivo de la indicación enfermera en atención primaria, que comenzará precisamente en el área sanitaria 3.

La enfermería, "fundamental"

El director de Atención Sanitaria y Coordinación Territorial, Fernando Mancheño, incidió en que la enfermería es una pieza "fundamental" para la seguridad del paciente, la continuidad asistencial y la transformación de la práctica diaria desde el conocimiento y la experiencia. El alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro, puso el acento en el valor humano de la profesión y agradeció el trabajo de quienes sostienen los cuidados no solo en hospitales, sino también en centros de salud, prevención, educación sanitaria y bienestar comunitario.

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La IV Jornada Autonómica de Enfermería del Principado, celebrada en Cangas de Onís bajo el lema "Liderando los cuidados", reunió a profesionales del ámbito sanitario y sociosanitario para debatir sobre liderazgo, innovación, seguridad clínica, humanización y coordinación entre niveles asistenciales. El acto sirvió así de escaparate para reivindicar el papel estratégico de la enfermería en la transformación del sistema de salud, pero dejó como principal novedad política y asistencial, el refuerzo anunciado para la atención primaria del concejo.