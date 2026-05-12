Colombres mantiene el liderato tras la derrota de Cué ante el colista, Miguel Purón

Colombres conserva el liderato en le liga asturiana de bolo palma en su jornada de descanso gracias a la derrota de Cué por 4-2 ante una entusiasta Miguel Purón, uno de los resultados más destacados de la décima jornada.

La Cortina aprovechó la ocasión para colocarse a un solo punto del liderato después de imponerse por 2-4 a Herrerías, muy agarrada a la bolera y que puso muy difíciles las cosas a los de Siejo, mientras que Bustio también continúa en la pelea tras superar con claridad a La Mazuga por 5-1.

El encuentro entre Peñamellera Baja y Pancar tuvo que ser suspendido, dejando pendiente el cierre completo de la jornada.

Resultados

Colombres 2 – Cue 4

Herrerías 2 – La Cortina 4

Bustio 5 – La Mazuga 1

Peñamellera Baja – Pancar (suspendido)

Descansó: Colombres

Clasificación

Colombres 13 puntos

La Cortina 12 puntos

Cué 12 puntos

Bustio 12 puntos

Pancar 9 puntos

Peñamellera Baja 6 puntos

La Mazuga 5 puntos

Herrerías 5 puntos

Miguel Purón 4 puntos

Próxima jornada (11)

Cué – Bustio

Pancar – Miguel Purón

La Mazuga – Herrerías

Colombres – Peñamellera Baja

Descansa: La Cortina

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