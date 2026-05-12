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Liga de Asturias de bolo palma

Colombres mantiene el liderato tras la derrota de Cué ante el colista, Miguel Purón

El encuentro entre Peñamellera Baja y Pancar tuvo que ser suspendido

Peña Bolística La Cortina de Siejo.

Peña Bolística La Cortina de Siejo. / Cedida a LNE

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Llanes

Colombres conserva el liderato en le liga asturiana de bolo palma en su jornada de descanso gracias a la derrota de Cué por 4-2 ante una entusiasta Miguel Purón, uno de los resultados más destacados de la décima jornada.

La Cortina aprovechó la ocasión para colocarse a un solo punto del liderato después de imponerse por 2-4 a Herrerías, muy agarrada a la bolera y que puso muy difíciles las cosas a los de Siejo, mientras que Bustio también continúa en la pelea tras superar con claridad a La Mazuga por 5-1.

El encuentro entre Peñamellera Baja y Pancar tuvo que ser suspendido, dejando pendiente el cierre completo de la jornada.

Resultados

Colombres 2 – Cue 4

Herrerías 2 – La Cortina 4

Bustio 5 – La Mazuga 1

Peñamellera Baja – Pancar (suspendido)

Descansó: Colombres

Clasificación

Colombres 13 puntos

La Cortina 12 puntos

Cué 12 puntos

Bustio 12 puntos

Pancar 9 puntos

Peñamellera Baja 6 puntos

La Mazuga 5 puntos

Herrerías 5 puntos

Miguel Purón 4 puntos

Próxima jornada (11)

Cué – Bustio

Pancar – Miguel Purón

La Mazuga – Herrerías

Colombres – Peñamellera Baja

Descansa: La Cortina

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