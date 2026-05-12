Liga de Asturias de bolo palma
Colombres mantiene el liderato tras la derrota de Cué ante el colista, Miguel Purón
El encuentro entre Peñamellera Baja y Pancar tuvo que ser suspendido
Colombres conserva el liderato en le liga asturiana de bolo palma en su jornada de descanso gracias a la derrota de Cué por 4-2 ante una entusiasta Miguel Purón, uno de los resultados más destacados de la décima jornada.
La Cortina aprovechó la ocasión para colocarse a un solo punto del liderato después de imponerse por 2-4 a Herrerías, muy agarrada a la bolera y que puso muy difíciles las cosas a los de Siejo, mientras que Bustio también continúa en la pelea tras superar con claridad a La Mazuga por 5-1.
El encuentro entre Peñamellera Baja y Pancar tuvo que ser suspendido, dejando pendiente el cierre completo de la jornada.
Resultados
Colombres 2 – Cue 4
Herrerías 2 – La Cortina 4
Bustio 5 – La Mazuga 1
Peñamellera Baja – Pancar (suspendido)
Descansó: Colombres
Clasificación
Colombres 13 puntos
La Cortina 12 puntos
Cué 12 puntos
Bustio 12 puntos
Pancar 9 puntos
Peñamellera Baja 6 puntos
La Mazuga 5 puntos
Herrerías 5 puntos
Miguel Purón 4 puntos
Próxima jornada (11)
Cué – Bustio
Pancar – Miguel Purón
La Mazuga – Herrerías
Colombres – Peñamellera Baja
Descansa: La Cortina
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