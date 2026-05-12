Llanes reclama al Gobierno central la reforma urgente de la financiación de los concejos turísticos: "La situación actual es obsoleta"

El Ayuntamiento de Llanes ha mostrado su "total respaldo" a las reivindicaciones en materia turística aprobadas este lunes en la Comisión de Turismo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que preside el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez. El Consistorio llanisco, representado por Juan Carlos Armas (PP), exige al Gobierno central que reactive el concepto de "Municipio Turístico" y su correspondiente financiación, adaptándolo a la realidad actual de localidades como Llanes, que soportan una alta presión turística sin encajar en los rígidos criterios establecidos actualmente.

Armas, que asistió a la reunión celebrada en Madrid, donde se dieron cita responsables de turismo de toda España, ha trasladado el sentir del municipio: "Llanes es un claro ejemplo de destino turístico de alta afluencia, con un gran peso estacional y una presión sobre nuestros servicios de limpieza, seguridad, transporte y gestión de residuos que multiplica por varias veces nuestra población real. Sin embargo, el actual modelo de ‘Municipio Turístico’, basado exclusivamente en censos de viviendas secundarias y un umbral de 20.000 habitantes, nos excluye de cualquier financiación específica".

Una situación "obsoleta"

Durante la reunión de la FEMP se puso de manifiesto que solo 14 municipios de toda España se benefician de la cesión de un pequeño porcentaje de impuestos estatales, una situación calificada de "obsoleta" por la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, y respaldada por el Ayuntamiento de Llanes. La propuesta consensuada por la FEMP, que Llanes hace suya, aboga por un nuevo reconocimiento basado en criterios funcionales: uso real de recursos turísticos (pernoctaciones, visitantes), compromiso presupuestario con el turismo, existencia de planes estratégicos, y políticas de sostenibilidad y accesibilidad.

"No podemos permitir que la Estrategia España Turismo 2030 hable de sostenibilidad y transformación del modelo mientras se ignora la financiación de los verdaderos motores turísticos. Llanes necesita recursos para afrontar los costes que genera la actividad turística y poder invertir en un modelo más equilibrado y de calidad", señaló Juan Carlos Armas.

Reunión urgente con Hacienda

Además de la reivindicación sobre los municipios turísticos, la Comisión abordó un problema que afecta de lleno a muchos ayuntamientos: los estrechos plazos de justificación de los fondos europeos Next Generation. Desde la FEMP se ha solicitado una reunión urgente con el Ministerio de Hacienda para evitar que los consistorios tengan que devolver ayudas económicas por no poder ajustarse a unos procedimientos administrativos más largos que los plazos de ejecución de los proyectos.

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El Ayuntamiento de Llanes se suma a la petición de la FEMP de que los municipios sean parte activa en las mesas de trabajo que redefinan el concepto de municipio turístico, y espera que el Gobierno central dé una respuesta positiva a unas demandas que afectan directamente a la calidad de vida de los vecinos y a la competitividad del destino.