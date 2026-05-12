El PSOE propone destinar suelo municipal entre Llanes y Poo a vivienda pública asequible

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Llanes presentará en el pleno de este jueves, una moción para impulsar políticas públicas de vivienda en el concejo y facilitar el acceso a alquileres asequibles, especialmente para jóvenes y familias trabajadoras. La iniciativa plantea una batería de medidas orientadas a movilizar suelo público, ampliar las reservas destinadas a vivienda protegida y fomentar el alquiler de larga duración.

El PSOE llanisco considera que el acceso a la vivienda se ha convertido en "una barrera estructural" para el desarrollo social y económico del municipio. Como ejemplo, señalan que la edad media de compra de vivienda en Llanes se sitúa en los 51 años, un dato que, según los socialistas, evidencia las dificultades de acceso para gran parte de la población residente.

Búsqueda de nuevos espacios

La moción también cuestiona la ausencia de políticas municipales de vivienda durante los últimos años. Los socialistas aseguran que, tras más de una década de gobiernos de Vecinos por Llanes y Partido Popular, "no se ha impulsado ni una sola vivienda pública" en el concejo. En este sentido, el PSOE pone el foco en los terrenos municipales situados entre Llanes y Poo (Po), que consideran "estratégicos para promover vivienda asequible" y que, según denuncia, permanecen sin desarrollar desde hace años.

Entre las propuestas concretas incluidas en la moción figura la actualización y publicación del inventario municipal de suelo y bienes públicos susceptibles de destinarse a vivienda protegida, así como la búsqueda de nuevos espacios mediante acuerdos con entidades como la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida como el "banco malo") y otros propietarios.

Criterios "más justos e igualitarios"

Asimismo, la iniciativa plantea crear incentivos fiscales y ayudas directas para movilizar viviendas hacia el alquiler estable, incluyendo mecanismos de garantía frente a impagos o desperfectos, además de revisar los criterios de adjudicación de vivienda pública para hacerlos "más justos e igualitarios".

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El Grupo Municipal Socialista también reclama que cualquier futura promoción pública en Llanes se destine prioritariamente al alquiler asequible y que el nuevo planeamiento urbanístico reserve más suelo para vivienda protegida con posibilidades reales de desarrollo.