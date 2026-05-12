La rehabilitación de las escuelas de Pría, licitada por 126.668 euros: "Devolveremos a los vecinos un espacio para reuniones, talleres y uso comunitario"

El Ayuntamiento de Llanes ha anunciado la salida a licitación del proyecto de rehabilitación de las antiguas escuelas de Pría, con un presupuesto base de licitación que asciende a 126.668,57 euros y un plazo de ejecución estimado de seis meses. El Consistorio llanisco da respuesta de este modo a una reclamación histórica de los vecinos de la parroquia, que venían solicitando la rehabilitación del inmueble.

Las actuaciones previstas afectan a una superficie aproximada de 224 metros cuadrados y se centran en la recuperación estructural y funcional del inmueble, que cuenta con una planta sobre rasante. Entre las principales intervenciones destacan:

Demoliciones selectivas y saneado de fachadas, picando la totalidad de las cargas existentes.

selectivas y saneado de fachadas, picando la totalidad de las cargas existentes. Tratamiento de la estructura de madera contra agentes xilófagos y reparación puntual de elementos dañados.

de la estructura de madera contra agentes xilófagos y reparación puntual de elementos dañados. Reparación completa de la cubierta, con sustitución de tablero y teja, colocación de elementos impermeabilización y aislamiento en el tejado y reposición de aleros con piezas existentes.

completa de la cubierta, con sustitución de tablero y teja, colocación de elementos impermeabilización y aislamiento en el tejado y reposición de aleros con piezas existentes. Suministro y colocación de canalones y bajantes de aluminio lacado.

y colocación de canalones y bajantes de aluminio lacado. Enfoscado de fachadas con mortero de cal aérea natural.

de fachadas con mortero de cal aérea natural. Ejecución de tres baños interiores, incluyendo revestimientos, pavimentos, sanitarios, griferías, fontanería, saneamiento y electricidad.

de tres baños interiores, incluyendo revestimientos, pavimentos, sanitarios, griferías, fontanería, saneamiento y electricidad. Nueva carpintería interior y exterior, pavimentos de gres o vinílicos, falsos techos y pinturas.

carpintería interior y exterior, pavimentos de gres o vinílicos, falsos techos y pinturas. Instalación de escalera escamoteable.

de escalera escamoteable. Gestión de residuos y limpieza final, con transporte a vertedero autorizado.

El proyecto también contempla la poda de árboles alrededor de la edificación, la instalación de una fosa séptica de 4.500 litros, el montaje de un andamio multidireccional y todas las medidas necesarias de seguridad y salud.

El Alcalde, satisfecho

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha manifestado su satisfacción: "Estoy muy contento por anunciar la salida a licitación de las obras de rehabilitación de las escuelas de Pría, una demanda histórica de los siete pueblos de la parroquia". El regidor llanisco ha añadido: "Tal y como me comprometí en un reciente concejo público en Nueva, invertiremos casi 130.000 euros para recuperar la planta baja y devolver a los vecinos un espacio para reuniones, talleres y uso comunitario. Cumplimos así lo pactado, poniendo en valor un edificio que, cuando asumí la alcaldía hace once años, estaba en estado lamentable. Muy contento de anunciar que esta aspiración de tantos años ya está en marcha", ha añadido.

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Las bases de la licitación y el pliego de prescripciones técnicas están disponibles en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Llanes. El plazo establecido para que las empresas interesadas presenten sus ofertas finaliza el próximo 27 de mayo.