Vox acusa al PSOE de Cangas de Onís de construir "artificialmente" su papel de oposición: "Es un mero apéndice del equipo de gobierno"

El portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cangas de Onís, Ángel Díaz Tejuca, ha acusado al PSOE local de "plagiar" expresiones utilizadas previamente por su formación para intentar construir, de manera artificial, "un papel de oposición que no se corresponde con su actuación real". La acusación se produce en un contexto de creciente tensión política en el concejo, donde el aparcamiento se ha convertido en uno de los focos del debate municipal.

Díaz Tejuca recuerda que ya publicó tiempo atrás un artículo de opinión en LA NUEVA ESPAÑA en el que criticaba al actual equipo de gobierno del PP por dedicarse, en su opinión, a "hacer oposición a la oposición", en lugar de gobernar y resolver los problemas del municipio. "Ahora el PSOE hace suya esa expresión con muy poca fortuna", afirma el portavoz de Vox, quien sostiene que los socialistas actúan "como un mero apéndice del equipo de gobierno, y no como una oposición seria". La disputa retórica no es, sin embargo, el único frente abierto.

"Incongruencia absoluta"

El detonante más reciente fue una moción sobre aparcamientos presentada por el PSOE, que Vox rechazó en el pleno. Los socialistas responsabilizaron entonces a la formación de Díaz Tejuca de que "nada cambie" en este ámbito. El portavoz de Vox califica esa afirmación de "incongruencia absoluta", argumentando que la propuesta socialista estaba "vacía de contenido, sin soluciones técnicas, sin financiación y sin ninguna medida concreta capaz de resolver el problema". Incluso de haber salido adelante, añadió, "la situación del aparcamiento seguiría exactamente igual".

Frente a lo que considera una iniciativa "insustancial", Vox reivindica haber sido "la única fuerza política que hizo los deberes". En su programa electoral, asegura el partido, ya se contemplaban alternativas viables y concretas para el estacionamiento de vehículos. "Basta comparar las propuestas programáticas de los distintos partidos para comprobar que solo Vox planteó alternativas reales", subraya Díaz Tejuca, que añadió una pulla para los demás grupos: "Ni estaban entonces ni se les espera ahora".

"Grave problema" en Covadonga

El conflicto se ha extendido también a Covadonga. El portavoz de Vox critica que el PSOE le acusase de "desviar el debate" al introducir la problemática del aparcamiento en el Real Sitio. "Lo que hicimos fue profundizar en el debate y extenderlo a un problema que es incluso más grave en Covadonga que en la propia capital del concejo", explica.

Díaz Tejuca reprochó además que los socialistas "olvidaron completamente" Covadonga en su moción y que ahora opinen "sin siquiera haberse informado previamente. Les invitamos a conocer los proyectos y previsiones existentes para la ordenación del santuario antes de opinar con semejante ligereza", apostilla.

Acusaciones contra PP y PSOE

En esa misma línea, el portavoz de Vox cuestiona el proyecto de Les Llanes, que incluye un aparcamiento para un centenar de vehículos, y pide explicaciones sobre cómo se pretende trasladar a los usuarios desde el estacionamiento hasta el Santuario, "salvando una notable distancia y un pronunciado desnivel".

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Por último, Díaz Tejuca acusa al alcalde, José Manuel González Castro, del PP, y al PSOE de "dinamitar el consenso histórico" que existía en el patronato de Covadonga, e instó a ambas partes a "abandonar el enfrentamiento permanente y regresar al consenso institucional. Vox da por zanjada esta polémica estéril" apunta el portavoz. "Nosotros seguiremos defendiendo soluciones reales mientras otros continúan instalados en la propaganda y las maniobras partidistas", concluye.