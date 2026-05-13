El cangués Javier González, campeón de España de Ultra Score MTB-O

El cangués Javier González García, de La Brújula Orientación, se proclamó el pasado sábado, 9 de mayo, flamante campeón de España de Ultra Score MTB-O, en categoría Élite, que era la tercera prueba puntuable para la Liga Española de MTB-O 2026 , además del VII Trofeo Quijotes de MTB-O, disputada en Villa de Ves (Albacete). Seis horas de navegación, estrategia y resistencia, en la disciplina de ultradistancia de Orientación en bicicleta de montaña. El malacitano Juan Sanz quedó segundo y el cacereño Francisco Javier Muñoz completó el podio masculino en la citada categoría Élite.